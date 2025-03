Impacto en el Racing de Costas por lo que dijo Vietto antes del clásico ante Independiente

Impacto en el Racing de Costas por la dolorosa revelación de Luciano Vietto

Luciano Vietto es una de las figuras del Racing de Gustavo Costas, que viene de ganar tanto la Copa Sudamericana en 2024 como también la Recopa contra Botafogo hace pocos días atrás. Mientras la "Academia" no pasa su mejor momento en el Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino, el propio delantero rompió el silencio con una declaración que impactó de lleno en el club. Por supuesto, teniendo en cuenta que es un jugador surgido de las inferiores de la institución, sus palabras no pasaron desapercibidas.

El delantero que regresó a Avellaneda la temporada pasada, luego de una larga estadía en Europa y un último paso por Arabia Saudita, habló de una crucial decisión con respecto a su carrera que finalmente no tomó. Es que el atacante nacido en Córdoba estuvo cerca de colgar los botines pero para su suerte se arrepintió, ya que volvió a nuestro país y en pocos meses levantó dos trofeos. En una charla con el diario deportivo Olé, se refirió a esta cuestión y sin dudas Vietto sorprendió a los hinchas de Racing.

La dolorosa revelación de Vietto que sorprendió en Racing: "Pensé en largar el fútbol"

"Mí segundo año en Arabia fue durísimo, pensé en largar el fútbol. Me parece increíble, pero en algún momento lo pensé... En Europa entraba a la cancha y no me encontraba, la pasaba mal, no me sentía enfocado en el fútbol", reveló "Lucho" sobre la difícil situación que atravesó antes de regresar a la "Academia". A su vez, agregó: "Hacía seis meses estaba en España sin saber qué hacer y quería tomar la decisión correcta. Una vez acomodados con todos los miedos y la incertidumbre, pude tomar la decisión de la cual estoy muy contento". Por supuesto, con esto último hizo referencia a su vuelta al club de sus amores.

Por otro lado, el delantero también analizó su presente en nuestro país: "Me tocaba estar en un fútbol bastante diferente a lo que se vive acá. Si uno está con ganas y convencido, creo que todo es posible. Estoy en el momento más feliz de mí carrera por lo que vivo en Racing y por todo lo que me está generando, el momento que más estoy disfrutando y no pasa sólo por lo futbolístico". Y remató: "Hay algo sentimental, puedo estar con mí familia y no me tocó en otro momento tener una situación similar a esta".

Luciano Vietto habló de lo que vivió antes de volver a Racing

Los números de Vietto en Racing

Partidos jugados : 90.

: 90. Goles : 25.

: 25. Asistencias : 6.

: 6. Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

