Histórico: Racing venció a Real Madrid y jugará la final del Mundial de Clubes 2025

Racing brilló en el Mundial de Clubes Sub 18 en España.

Racing enfrentó a Real Madrid por la primera semifinal del Mundial de Clubes Sub 18 en España y lo derrotó por 2-1, luego de un gran torneo realizado por el equipo de Avellaneda. El conjunto dirigido por Matías "Chaco" Martínez no llegó como favorito a este certamen, pero de a poco en su recorrido se fue haciendo fuerte y se instaló entre los cuatro mejores de la mano de su figura: el número 10, Erik Florentín.

Este compromiso se desarrolló en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, de Córdoba. Desde el arranque, el conjunto argentino fue muy superior al local y hasta hizo figura al arquero Ponce. Sin embargo, el propio guardavalla español falló a los 25 minutos del primer tiempo y llegó el gol del 1-0 parcial de Bautista Pérez para la "Acadé". No obstante, el dueño de casa presionó y estuvo cerca de llegar al empate en algunas oportunidades, aunque se marcharon al descanso con el triunfo parcial albiceleste.

El gol del 1-0 de Racing a Real Madrid, por Bautista Pérez

Ya en la segunda mitad, cuando iban apenas 10 minutos, otro yerro grosero del "Merengue", esa ocasión de la defensa, le posibilitó a Aquiles Mansilla estampar el tanto del 2-0. Con el transcurrir del cotejo, el cuadro sudamericano se fue afianzando en la cancha y el combinado europeo simplemente se dedicó a intentar recuperar la pelota. Así y todo, a los 36 llegó el descuento de Real Madrid ante Racing, mediante Alejandro Mora de cabeza.

Igualmente, el equipo de Avellaneda aguantó el resultado y se llevó una victoria histórica. Ahora, enfrentará al vencedor de Barcelona (España) vs. Palmeiras (Brasil), que se enfrentan ya mismo en busca del boleto al encuentro por la definición por el trofeo.

La formación de Racing vs. Real Madrid, por la semifinal del Mundial de Clubes Sub 18.

El gol del 2-0 de Racing a Real Madrid, por Aquiles Mansilla

El descuento de Real Madrid, por Alejandro Mora

¿Cuándo juega Racing la final del Mundial de Clubes Sub 18?

La definición por el título entre Racing y el vencedor de Barcelona vs. Palmeiras se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre del 2025 desde las 17 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en el streaming online a través de Disney+, la plataforma paga de ESPN.

El camino de Racing a la final del Mundial de Clubes Sub 18

Sevilla (España) 1-2 Racing - Grupo A. Racing 1-0 Corinthians (Brasil) - Grupo A. Racing 4-1 Pogba Academy (Francia) - Grupo A. Betis (España) 4-5 Racing - Cuartos de final. Real Madrid 1-2 Racing - Semifinal. Racing vs. Barcelona o Palmeiras - Final - Miércoles 10 de septiembre del 2025 a las 17 horas de Argentina.

Las posiciones y los resultados en el Mundial de Clubes Sub 18

Fase de Grupos:

Grupo A:

Racing 9 puntos. Corinthians (Brasil) 6. Sevilla (España) 3. Pogba Academy (Francia) 0.

Grupo B:

River Plate (Argentina) 7 puntos (+5 de diferencia de gol). Barcelona (España) 7 (+2). Benfica (Portugal) 3. Como (Italia) 0.

Grupo C:

Palmeiras (Brasil) 9 puntos. Real Madrid (España) 6. Betis (España) 3. Córdoba (España) 0.

Cuartos de final:

Betis 4-5 Racing.

Real Madrid 2-0 River.

Sevilla 1-2 Palmeiras.

Barcelona 2-2 (4-2) Corinthians.

Semifinales: