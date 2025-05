Fue campeón internacional en Racing con Costas destrozó a Diego Milito: "No vi nada"

Un campeón internacional en Racing con Costas destrozó a Diego Milito

Un exjugador de Racing que salió campeón junto a Gustavo Costas destrozó a Diego Milito por su desempeño como presidente del club en una reciente entrevista. Con sus palabras cuestionó la tarea del ídolo en lo que va de su gestión y no se guardó nada. En este caso, se trata de un exfutbolista que compartió plantel con el actual DT en la consagración de la Supercopa Sudamericana de 1988 donde la "Academia" venció a Cruzeiro de la mano de Alfio "Coco" Basile sumando un trofeo internacional más para su historia.

Quien rompió el silencio en las últimas horas fue Jorge "Camote" Acuña, quien debutó con la camiseta de Racing y estuvo allí hasta 1990 cuando pasó a Vélez Sarsfield. El volante entrerriano vistió varias camisetas en el fútbol argentino pero se destacó con el elenco de Avellaneda y hasta mantiene una buena relación con el entrenador. De hecho, también se refirió al propio Costas y la buena relación que mantienen en el presente.

"Hasta ahora no vi nada de Diego Milito, es la realidad. Primero sé que no lo quería a Gustavo y se quedó porque ganó la Sudamericana y porque si no la gente se le iba a tirar en contra. No trajo lo que dijo que iba a traer, el salto de calidad... ¿Cuál es? ¿Hacer la cancha nueva? ¿Tengo el dinero para traer jugadores y para hacerla? Si agarro un club y no tengo recursos económicos es un dolor de huevos", lanzó Acuña acerca de los primeros meses de Milito al frente de la "Academia" y su trabajo en el club.

Por otro lado, sobre su vínculo con Costas contó que se juntan a comer "cada tanto" asado con el "grupito de siempre" para divertirse y charlar. Igualmente, no deja de ser crítico con el equipo por su rendimiento en el campo de juego y lo dejó bien en claro en sus declaraciones. "A Racing lo veo que ataca muy bien y defiende muy mal. Queda mal parado, da espacios atás y quedan muy expuestos los tres centrales, lo que soluciona (Santiago) Sosa cuando está. Corta mucho más que cualquiera de arriba o abajo y es importante en defensa".

Los números de Gustavo Costas al frente de Racing

Partidos oficiales dirigidos : 154.

: 154. Triunfos : 69.

: 69. Empates : 33.

: 33. Derrotas : 52.

: 52. Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

