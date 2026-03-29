Ver Los Andes vs. Temperley en vivo: hora y dónde verlo de manera legal

El clásico del sur entre Los Andes y Temperley se volverá a jugar después de 7 años.

Este domingo 29 de marzo, la Primera Nacional tendrá un encuentro imperdible cuando Los Andes y Temperley se vean las caras en el estadio Eduardo Gallardón, ubicado en Lomas de Zamora. El clásico del sur, correspondiente a la fecha 7 del torneo, se volverá a jugar después de siete años y comenzará puntualmente a las 15.

Los Andes hará las veces de local en este compromiso clave, que promete intensidad Los hinchas podrán seguir todas las acciones en vivo gracias a la transmisión que realizará LPF Play, la plataforma oficial para ver el partido online.

El árbitro designado para dirigir el partido será Bruno Amiconi, quien tendrá la responsabilidad de controlar un duelo que puede ser decisivo para las aspiraciones de los dos clubes en la Primera Nacional.

Tanto Los Andes como Temperley tienen 8 puntos, pero están en diferentes zonas. El "Mil Rayitas" está en la zona A y se encuentra en la posición 11, mientras que el "Gasolero" forma parte de la zona B y marcha octavo.

Probables formaciones

Los Andes : Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Facundo Villarreal, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz o Gabriel Cañete, Juan Manuel Vázquez; Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni. DT: Leonardo Lemos.

: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Facundo Villarreal, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz o Gabriel Cañete, Juan Manuel Vázquez; Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni. DT: Leonardo Lemos. Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti; Franco Benítez, Facundo Kruger, Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Historial entre Los Andes y Temperley

Se enfrentaron en 98 oportunidades, con 40 victorias para Los Andes y 32 de Temperley, mientras que empataron en las 26 restantes. El último clásico se disputó el 30 de marzo del 2019 en el Eduardo Gallardón, por la fecha número 22 del torneo de la Primera Nacional 2018-2019. El gol de la victoria para el Milrayitas fue anotado por Matías Linas a los 27 minutos del primer tiempo.

Temperley no logra vencer a Los Andes en su estadio desde la temporada 2010-2011, cuando el Gasolero se impuso por 3 a 0 con goles de Sebastián Cobelli en dos ocasiones y Nahuel Martínez.