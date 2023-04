El dueño del Chelsea explotó y le echó la culpa de los malos resultados a un crack

La noticia la brindó el diario británico The Telegraph y allí el dirigente bajó al vestuario con los copropietarios Behdad Eghbali y Hansjorg Wyss. El dueño apuntó directamente a los jugadores ante la presencia del entrenador y el medio británico sostuvo que hubo muchas críticas contra los futbolistas que más dinero salieron. En este caso son Enzo Fernández, Wesley Fofana, Mykhaylo Mudryk, Marc Cucurella y Raheem Sterling.

Con respecto a esta situación, Lampard destacó: “Me siento cómodo con Boehly entrando al vestuario. Hubo críticas de que nuestro antiguo propietario no asistía a los juegos, eso no siempre fue cierto. Pero cuando un propietario está muy comprometido, es su prerrogativa tener la información que desea, eso demuestra pasión”. Por su parte, los jugadores de fútbol no hicieron ninguna declaración al respecto y, entre ellos, está Enzo Fernández que no dijo nada al respecto.

El tremendo elogio de un crack para Enzo Fernández

Después de haber llegado al Chelsea, Enzo Fernández se convirtió en uno de los jugadores claves del equipo que dirigía Graham Potter y que, ahora, tiene a Frank Lampard como entrenador. En este sentido, el jugador argentino es uno de los futbolistas más importantes de la actualidad. Antes del primer partido en el Stamford Bridge ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League, el flamante técnico indicó: "Tenemos jugadores jóvenes, pero grandes campeones. Es un gran escenario, debemos jugar al nivel del mismo".

Por otro lado, con respecto al mediocampista, agregó: "En Enzo veo un líder, a pesar de que tiene 22 años. Juegos como el de mañana son oportunidades para que demuestre que es un líder adecuado". Rápidamente, Enzo Fernández, consultado sobre eso: "Siempre soñé desde pequeño ser ejemplo y liderar un vestuario y ayudar a mis compañeros. Si Lampard me ve así es un sueño cumplido. Todavía no alcanzo mi nivel top, pero espero hacerlo pronto".