Chelsea vs. Brighton por Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Chelsea de Enzo Fernández buscará cortar su preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas cuando reciba al Brighton & Hove Albion este martes en el Amex Stadium, en un partido crucial por la Premier League. El equipo dirigido por Liam Rosenior atraviesa su peor momento de la temporada con cinco derrotas en sus últimos seis encuentros, mientras que los Seagulls llegan con la confianza de estar invictos en sus últimos tres enfrentamientos ante los Blues y separados por apenas un punto en la apretada lucha por clasificar a competiciones europeas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Chelsea y Brighton, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Chelsea y Brighton por la Premier League?

El partido entre Chelsea y Brighton por la Premier League se jugará este martes 21 de abril, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el American Express Community Stadium de Brighton. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será Craig Pawson.

Los Blues llegan a este compromiso atravesando la peor racha de la gestión de Liam Rosenior, tras caer 1-0 ante Manchester United el pasado sábado. Esta derrota significó la cuarta consecutiva en la Premier League, una marca que ningún otro equipo de la competición ostenta en este momento. El conjunto londinense no solo ha perdido cinco de sus últimos seis partidos en todas las competiciones, sino que además no ha logrado marcar en ninguna de esas cinco derrotas.

La ausencia de Joao Pedro antes del inicio del partido contra el United fue un golpe duro, pero las lesiones durante el encuentro de Estevao Willian y Enzo Fernández complicaron aún más la situación. El joven brasileño salió entre lágrimas por una lesión en los isquiotibiales que podría dejarlo fuera por varias semanas, mientras que Fernández solo sufrió calambres y está disponible para este partido. El Chelsea se ubica en la sexta posición de la tabla y ya no puede aspirar a más que eso, aunque mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a la Champions League.

La situación defensiva también preocupa en Stamford Bridge, con Reece James lesionado en los isquiotibiales, Levi Colwill con problemas físicos, Jamie Bynoe-Gittens con una molestia en el muslo y Mykhaylo Mudryk suspendido. Esta crisis de resultados ha permitido que equipos como Brentford, Bournemouth, Fulham, Brighton y Everton se acerquen peligrosamente a los campeones del Mundial de Clubes en la clasificación.

Por su parte, Brighton llega a este encuentro tras un emocionante empate 2-2 ante Tottenham Hotspur, resultado que cortó una racha de tres victorias consecutivas en la Premier League. Los Seagulls tuvieron que remontar en dos ocasiones gracias a los goles de Kaoru Mitoma y Georginio Rutter, demostrando carácter y manteniendo sus aspiraciones europeas con vida.

El equipo dirigido por Fabian Hurzeler se encuentra a solo un punto de distancia del Chelsea, Brentford y Bournemouth en la caótica lucha por las plazas que otorgan acceso a competiciones continentales. Sin embargo, el empate ante los Spurs frenó el mejor momento del equipo, que hasta ese partido era el conjunto más en forma de toda la Premier League. Los de la costa sur han ganado solo tres de sus últimos diez partidos como local, aunque su última presentación en el Amex Stadium fue un contundente 2-1 ante el campeón Liverpool.

El historial reciente favorece claramente al Brighton, que ha ganado los últimos tres enfrentamientos ante el Chelsea en todas las competiciones. El más reciente fue un 3-1 en Stamford Bridge en septiembre pasado, liderado por Danny Welbeck. Antes de eso, los Seagulls habían vencido a los Blues en la FA Cup y en la Premier League con apenas seis días de diferencia en febrero de 2025, consolidando una sorprendente supremacía sobre un rival históricamente superior.

Formaciones probables de Brighton y Chelsea

Brighton: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Ferdi Kadioglu; Pascal Groß, Yasin Ayari; Yankuba Minteh, Georginio Rutter, Kaoru Mitoma; Danny Welbeck.

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Cole Palmer, Joao Pedro, Pedro Neto; Liam Delap.

El técnico del Brighton, Fabian Hurzeler, deberá lidiar con algunas bajas importantes para este encuentro. Diego Gómez sufrió una lesión en la rodilla durante el partido ante Tottenham tras una caída incómoda, y su emoción al abandonar el campo sugiere que podría tratarse de un problema serio. Por su parte, Kaoru Mitoma también fue sustituido en los últimos minutos del mismo partido, aunque el entrenador alemán confirmó que solo se trataba de calambres y estará disponible.

Además, James Milner se encuentra en la enfermería con una lesión sin especificar, Adam Webster continúa recuperándose de una molestia en la rodilla, y Stefanos Tzimas tampoco estará disponible por el mismo motivo. La buena noticia para los Seagulls es el regreso de su capitán Lewis Dunk, quien cumplió una suspensión de dos partidos y volverá a ocupar su lugar en el centro de la defensa.

Por el lado del Chelsea, Liam Rosenior tiene algunas dudas que despejar antes del partido. La ausencia de Joao Pedro en el partido anterior fue un duro golpe, pero el delantero brasileño participó en el entrenamiento del lunes y podría regresar a la alineación titular. Estevao Willian es la principal baja confirmada tras su lesión muscular, que podría poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo con Brasil.

Enzo Fernández, quien tuvo que abandonar el campo contra Manchester United, solo sufrió calambres y está listo para jugar. Benoit Badiashile se recupera de una enfermedad y Filip Jorgensen de una molestia en la ingle, pero ninguno de los dos ha sido descartado definitivamente. Las ausencias confirmadas son las de Reece James por lesión en los isquiotibiales, Levi Colwill por problemas físicos, Jamie Bynoe-Gittens por una molestia muscular y Mykhaylo Mudryk por suspensión.

Brighton vs. Chelsea: ficha técnica