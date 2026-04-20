El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 condenó a Felipe Pettinato a 3 años de prisión en suspenso por el delito de estrago culposo seguido de muerte, ocurrido en mayo de 2022 cuando un incendio en su departamento de Belgrano terminó con la vida de su neurólogo Melchor Rodrigo. La pena se sumó en concurso real a los 9 meses de prisión en suspenso que ya pesaban por una causa anterior de abuso sexual simple contra una menor.

Pero Pettinato no irá preso. Al menos por ahora. La razón está en la figura legal de la condena condicional, también conocida como prisión en suspenso.

¿Qué es la prisión en suspenso?

El Código Penal argentino permite que un juez suspenda el cumplimiento efectivo de una pena de prisión cuando se cumplen ciertos requisitos. Según la normativa, el beneficio aplica en casos de primera condena a prisión (es decir, el condenado no tiene antecedentes de penas privativas de libertad ejecutadas) y cuando la pena impuesta no supera los 3 años.

El objetivo no es dejar al condenado sin castigo, sino evitar que una pena corta en la cárcel genere más daños que beneficios, sobre todo si la persona tiene posibilidades de reinserción. La suspensión no es automática: el juez debe evaluar la personalidad del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir y la naturaleza del hecho.

En el caso de Pettinato, el tribunal consideró que cumplía con los requisitos. La pena total (3 años) no excedía el límite, y la condena anterior de 9 meses también había sido en suspenso, lo que mantuvo su situación dentro del margen de la primera condena a prisión efectiva.

Las reglas que deberá cumplir

Para que la suspensión se mantenga, Pettinato deberá someterse a una serie de reglas de conducta bajo el control de un patronato. Si las incumple, el juez puede revocar el beneficio y ordenar que cumpla la pena en la cárcel.

Las condiciones impuestas incluyen:

Fijar domicilio y notificar cualquier cambio.

Someterse al cuidado de un patronato de liberados.

No consumir drogas ni abusar de bebidas alcohólicas (deberá seguir con sus tratamientos de adicción).

Realizar un tratamiento médico o psicológico , si el tribunal lo considera necesario.

Mantener un trabajo estable.

Entregar una muestra genética al Registro de Abusadores, por la condena de abuso.

Además, el tribunal le prohibió concurrir a ciertos lugares o relacionarse con determinadas personas, aunque ese punto se evalúa caso por caso.

Por qué no irá preso (si cumple las reglas)

Pettinato no ingresará a una unidad penitenciaria porque la ley le otorgó el beneficio de la condena condicional. Mientras acate las reglas impuestas, la amenaza de la cárcel queda en suspenso. Si las viola, el juez podrá ordenar su detención inmediata.

La decisión del tribunal busca equilibrar el castigo con la posibilidad de reinserción. Pettinato deberá demostrar que puede vivir sin delinquir, mantenerse en tratamiento y respetar las condiciones que le fijaron. Si lo logra, cumplirá su pena en libertad. Si no, la suspensión se levantará y el tribunal ordenará su ingreso a prisión.