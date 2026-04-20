Arquero Klinsmann será baja hasta final temporada por lesión en columna, peligra convocatoria Mundial

FOTO DE ARCHIVO: El portero del LA Galaxy, Jonathan Klinsmann (33), protege la portería durante la segunda mitad del partido contra el Los Angeles FC en el Rose Bowl

​Jonathan Klinsmann, portero del Cesena, se perderá lo que queda de ‌la temporada tras ‌sufrir una fractura en la columna durante el partido de la Serie B del sábado contra el Palermo, lo que pone en peligro su posible convocatoria para la ​selección estadounidense ⁠al Mundial.

El estadounidense de 29 años, ‌hijo del exinternacional alemán ⁠Jürgen Klinsmann, confirmó en ⁠una publicación en las redes sociales que se enfrenta a un periodo ⁠de recuperación de duración indefinida.

"Por desgracia, ​mi temporada terminó el ‌sábado. Durante el ‌partido sufrí una fractura en la ⁠columna vertebral que me mantendrá fuera de los terrenos de juego durante un tiempo", afirmó el ​lunes ‌en Instagram.

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Klinsmann se había perfilado como un posible integrante de la selección estadounidense para el Mundial de este año tras ⁠una buena campaña en Italia.

Aunque Klinsmann recibió varias convocatorias para la selección recientemente, sigue sin haber debutado al no haber tenido minutos de juego durante esas concentraciones.

Nacido en Alemania pero criado en ‌California, Klinsmann ascendió en las categorías inferiores de Estados Unidos hacia el final del mandato de cinco años de su padre como seleccionador nacional, ‌entre 2011 y 2016.

Estados Unidos debutará en el Mundial el 12 de junio ‌en casa ⁠contra Paraguay, antes de enfrentarse a Australia y Turquía ​en sus otros partidos del Grupo D.

Con información de Reuters