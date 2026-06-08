El ataque de Valdés a los maestros se profundiza: tensión por un proyecto que busca cambiar el Estatuto Docente

La tensión en el ámbito educativo de la provincia de Corrientes sumó un nuevo capítulo. El malestar y el estado de alerta generalizado en los diferentes sectores de la docencia correntina se profundizaron en las últimas horas, luego que salieran a la luz los planes concretos del oficialismo en la Legislatura provincial para modificar el Estatuto del Docente, una estructura normativa clave que rige la actividad laboral en las aulas de manera ininterrumpida desde 1982.

La confirmación del avance legislativo estuvo a cargo de la diputada provincial de Vamos Corrientes Ana Améndola, quien redactó el texto de la normativa. En declaraciones radiales, Améndola alineó su agenda con los deseos del gobierno de Juan Pablo Valdés, quien replica el modelo del presidente Javier Milei. "Estamos trabajando intensamente con mi equipo en todo lo que tiene que ver con el Estatuto Docente; es una tarea ardua. Tiene que dinamizarse, precisamente en este punto específico del que habla el Gobernador sobre la modernización", describió la legisladora.

En diálogo con Radio Sudamericana, la diputada sostuvo que los cambios estructurales resultan impostergables de cara a la digitalización de los procesos estatales. "Tenemos el Instituto de Innovación y Modernización, y todas las políticas de Estado se van a tener que modernizar y entender que hoy existe una dinámica de vida totalmente distinta. Esta reforma es una herramienta fundamental para agilizar todos los procesos administrativos del sector", afirmó.

El malestar de los gremios no tardó en hacerse notar: el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) ratificó su absoluto rechazo a lo que consideran un intento de "desmembramiento" de sus conquistas históricas mediante un trámite exprés en la Cámara Baja.

Desde el gremio mayoritario recordaron que el Estatuto es la garantía legal de la estabilidad laboral, la carrera profesional y los mecanismos transparentes de acceso a los cargos, por lo que su alteración unilateral carece de toda legitimidad democrática. "Su abordaje bajo ningún punto de vista se puede simplificar bajo el lema vacío de 'modernización', mucho menos cuando el manoseo de la norma fundamental se hace en la oscuridad y en el más absoluto de los silencios", lanzaron desde la conducción sindical de acuerdo a lo detallado por Perfil.

La semana pasada, tanto SUTECO como la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) rechazaron de forma contundente el aumento salarial del 10% que busca imponer el gobernador radical. Las autoridades gremiales calificaron la propuesta como "insuficiente" y criticaron que se haya tomado de manera inconsulta en los despachos oficiales.

El alerta de los docentes autoconvocados: "A espaldas"

Desde el espacio de Docentes Autoconvocados salieron a cruzar los argumentos de la modernización técnica y pusieron la lupa sobre el secreto con el que se maneja el borrador de la ley. "El problema central no es actualizar o dotar de modernidad al Estatuto; el verdadero problema radica en que la comunidad educativa nunca fue informada ni convocada para debatir una reforma que impactará de forma directa en la vida laboral de miles de docentes de la provincia", alertaron a través de un documento.

En diálogo con Perfil, el dirigente docente Saúl Martínez cargó contra las formas del oficialismo: "Están queriendo avanzar con esta modificación de fondo sin consultar absolutamente nada a los docentes, que somos los actores principales del sistema educativo", apuntó.

"Lo están haciendo deliberadamente a espaldas de los trabajadores y entre gallos y medianoche. Siempre que el poder político actúa de esa manera corporativa, sabemos que no es para mejorar las condiciones de las escuelas, sino todo lo contrario", fustigó con dureza.