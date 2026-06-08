FOTO ILUSTRATIVA-Gaviotas vuelan cerca de un tiburón durante una experiencia de buceo en jaula con tiburones en la costa de Gansbaai, Cabo Occidental, Sudáfrica

​Unos buzos que retiraban redes de pesca abandonadas del Mediterráneo central, entre Italia y el ‌norte de África, ‌han captado lo que creen que son las primeras imágenes submarinas de un tiburón blanco adulto en la región.

El avistamiento tuvo lugar mientras un equipo liderado por la Fundación Healthy Seas recuperaba las llamadas "redes fantasma" de un pecio en el estrecho ​de Sicilia, un ⁠punto caliente de biodiversidad muy afectado por ‌la pesca industrial.

El video, grabado la semana ⁠pasada y publicado el lunes, ⁠muestra al tiburón acompañado de una docena de peces piloto rayados, que a menudo flanquean a los ⁠grandes depredadores con la esperanza de llevarse ​las sobras.

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Las imágenes y fotografías del ‌tiburón fueron tomadas por el ‌buceador voluntario Derk Remmers, de Ghost Diving, ⁠uno de los socios del proyecto. "Un encuentro submarino con un tiburón en alta mar en el Mediterráneo es una locura", afirmó Remmers en un ​comunicado.

Otro miembro ‌del equipo de buceo, Pascal van Erp, dijo en Facebook que probablemente el tiburón se había visto atraído por la fauna marina muerta enredada en la red de ⁠pesca abandonada, entre la que se encontraban muchas tortugas marinas.

Aunque se han producido avistamientos ocasionales de tiburones blancos en el Mediterráneo, se desconoce el tamaño de la población y no se cree que los encuentros anteriores hayan sido filmados por buceadores, según la fundación.

"Momentos ‌como éste nos recuerdan cuánta vida puede seguir existiendo en las aguas de alta mar del Mediterráneo y lo importante que es protegerla de amenazas evitables como los artes de pesca abandonados o la ‌sobrepesca", afirmó la directora de Healthy Seas, Veronika Mikos.

Los investigadores que colaboran con la misión señalaron que el ‌avistamiento podría ⁠mejorar la comprensión de la distribución y el comportamiento de esta especie en ​peligro crítico de extinción, aunque sería necesario realizar análisis más exhaustivos antes de extraer conclusiones más amplias.

Con información de Reuters