Portugal domina y vence 2-1 a Chile en amistoso preparatorio al Mundial

La selección portuguesa derrotó el sábado 2-1 como local a Chile, en un amistoso preparatorio para el Mundial en el que dominó ampliamente pero le costó trabajo abrir el marcador ante el elenco sudamericano y en el que ambos terminaron con 10 hombres.
Portugal dominó claramente el encuentro y contó con las opciones más claras de gol, convirtiendo en figura al meta de la "Roja", Lawrence Vigouroux, pese a que tardó demasiado para abrir el marcador.
La selección europea mereció irse en ventaja al descanso, pero no pudo marcar en una etapa inicial que terminó con los dos equipos reducidos a 10 hombres por las expulsiones de Leao e Iván Román.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
En la segunda parte, el equipo de Cristiano Ronaldo finalmente pudo vencer la resistencia chilena y se puso 2-0 gracias a los goles de Guedes y Bruno Fernandes a los 58 y 75 minutos.
Chile descontó a los 92 por intermedio de Lucas Cepeda.
Portugal sigue preparándose para la Copa del Mundo que comienza el jueves y que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En la fase inicial integrará el Grupo K, donde se medirá con Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.
Chile no pudo clasificar a la Copa del Mundo, un torneo que no disputa desde 2014.
(Escrito por Javier Leira)