Portugal domina y vence 2-1 a Chile en amistoso preparatorio al Mundial

Los portugueses Rafael Leao, Bruno Fernandes y Renato Veiga chocan con los chilenos Francisco Sierralta y Felipe Loyola mientras Ivan Roman reacciona

​La selección portuguesa derrotó el sábado 2-1 como local a ‌Chile, en un ‌amistoso preparatorio para el Mundial en el que dominó ampliamente pero le costó trabajo abrir el marcador ante el elenco sudamericano y en el que ambos ​terminaron con ⁠10 hombres.

Portugal dominó claramente el ‌encuentro y contó con ⁠las opciones más ⁠claras de gol, convirtiendo en figura al meta de la "Roja", Lawrence Vigouroux, ⁠pese a que tardó demasiado ​para abrir el marcador.

La ‌selección europea mereció ‌irse en ventaja al descanso, pero ⁠no pudo marcar en una etapa inicial que terminó con los dos equipos reducidos a ​10 ‌hombres por las expulsiones de Leao e Iván Román.

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En la segunda parte, el equipo de Cristiano Ronaldo finalmente ⁠pudo vencer la resistencia chilena y se puso 2-0 gracias a los goles de Guedes y Bruno Fernandes a los 58 y 75 minutos.

Chile descontó a los 92 por ‌intermedio de Lucas Cepeda.

Portugal sigue preparándose para la Copa del Mundo que comienza el jueves y que se disputará en Estados Unidos, México ‌y Canadá. En la fase inicial integrará el Grupo K, donde se ‌medirá con ⁠Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Chile no ​pudo clasificar a la Copa del Mundo, un torneo que no disputa desde 2014.

(Escrito por Javier Leira)