Vignolo y otra polémica al aire en ESPN. Esta vez lo cruzaron periodistas mexicanos.

"El Pollo" Vignolo protagonizó una nueva polémica al aire en ESPN, aunque en este caso no fue con los compañeros del programa F90, que conduce de lunes a viernes de 13 a 15, sino con algunos colegas aztecas después de haber minimizado el "Clásico Nacional" de aquel país entre los dos equipos más grandes, ganadores y populares, América y Chivas de Guadalajara.

“Juega América, ¿contra quién? No soy un fanático del futbol mexicano. En un momento era fanático de Santos Laguna pero después lo solté”, reconoció el periodista, a lo que Oscar Ruggeri -que jugó para las "Águilas" y dirigió a ambos elencos- respondió: "No, no puedo creer que un relator pregunte contra quién. Nosotros dos jugamos en América", recordó al tiempo que señaló a otro exfutbolista como Sebastián Domínguez, en la previa al encuentro que terminó con la victoria por 3-0 del "Ame" como visitante por la fecha 11.

La respuesta de los periodistas Mexicanos al Pollo Vignolo

Por supuesto que estas palabras del "Pollo" no pasaron inadvertidas en el mencionado país y le salieron duramente al cruce los reporteros de la misma cadena televisiva Jorge Pietrasanta y Rafael Puente, quienes respondieron de manera irónica: “Estaban Domínguez, Ruggeri y ¿quién? De lo más estúpido es tratar de ignorar lo que es un partido así. ¿Por qué vamos a dejar que ‘peluseen’ (menosprecien) al fútbol mexicano, a dejar que hagan esas bromitas? A mí no me parece, es una estupidez lo que dice”.

Por último, Francisco Gabriel "Paco" De Anda, otro exjugador y exdirigente del balompié azteca, sentenció: “Yo creo que es una broma. Si eres gente del fútbol en el continente debes saber los Clásicos de cada país, si no lo sabes te tienes que dedicar a otra cosa...”.

La bronca en México con los periodistas argentinos que minimizaron su fútbol

Lo ocurrido con Vignolo no es nuevo, ya que anteriormente había pasado algo similar con Alejandro Fantino y Flavio Azzaro, quienes también subestimaron en vivo al máximo certamen en sus respectivas emisiones, dijeron no conocer las instituciones, expresaron su desinterés al respecto y desprestigiaron a los conjuntos mexicanos. "Es horrenda la Liga MX. Nunca ganaron nada, en la Copa Libertadores y en los Mundiales siempre quedan eliminados, digamos las cosas como son", habían dicho ambos comunicadores hace un tiempo, lo cual también los llevó a la disputa mediática con sus colegas a la distancia y unas cuantas burlas desde Centroamérica.