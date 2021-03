El programa de F90, emitido por ESPN, tuvo un momento sumamente caliente. Luego de que Marcelo Gallardo ofreciera una conferencia de prensa palpitando el Boca - River de este domingo, Oscar Ruggeri y Diego El Chavo Fucks protagonizaron una áspera pelea. Sin embargo, fue El Cabezón el encargado de ofrecer el testimonio más aberrante de la discusión, ya que realizó un comentario sumamente desubicado.

Ante la atenta mirada de Sebastián El Pollo Vignolo, Sebastián Domínguez, El Bambino Pons, El Cai Aimar y El Cholo Sottile, Ruggeri se mostró disconforme con el rol de los periodistas a la hora de trabajar: "Córtenla con eso, los periodistas tienen información directa con los entrenadores o jugadores. Todos los entrenadores hablan con algún periodista. Ustedes, los periodistas, están hablando todo el día atajándose".

El Chavo Fucks cortó a Ruggeri y le indicó: "Pará un cachito... ¿querés que hable del juego o no hablo del juego? Si hablo del juego, me dicen 'ey, hablen del juego'". El Pollo Vignolo se metió en la charla y le consultó: "¿Tu laburo cuál es, Chavo?". Y el periodista le respondió: "Todo, hablar de la información y del juego. Si el Mono Burgos es candidato a dirigir en Newell's, hay que decirlo, por más que después agarre Vojvoda o el que sea. Eso es parte de mi laburo".

Vignolo se dirigió al Chavo y le preguntó: "¿Cuánto tiempo demanda tu laburo? Porque Ruggeri cree que sólo estás para cuando estás al aire del programa". Y el experimentado comentarista resaltó: "Estoy 24x7". Inmediatamente después, las risas del ex defensor de River, Boca y la Selección Argentina se extendieron por todo el estudio de ESPN.

El momento de la pelea entre Ruggeri y El Chavo Fucks en ESPN:

Burlándose del comentario de su compañero, Ruggeri expresó: "Todos los días escucho eso en la tele, ja. Pero, ¡dale! ¿No comés ni dormís las 24 horas? ¿No comés? ¿No dormís? ¿No tenés relaciones con tu señora?".

Furioso, El Chavo Fucks le marcó la cancha al Cabezón: "Esta noche 21:30, mientras vos agarrás el barco y te vas por un brazo del río no sé qué, yo hago Huracán-Lanús y vos me vas a mirar por la tele".

Ruggeri lo interrumpió y sostuvo: "¿Y cuál es tu problema con que yo agarre el barco y me vaya al río? Mirá que lo tengo declarado y lo tengo todo bien...".

Ruggeri: "Y no sé por qué tirás así, porque vos vivís en Nordelta, también, viste...".

A modo de advertencia, El Chavo Fucks le señaló: "No me hago el humilde, pero yo laburo todo el día".

Y Ruggeri acotó: "Durante 20 años me rompí el cu...".

El Chavo Fucks le retrucó: "Y yo 40".

Una vez más, Ruggeri atacó al periodista: "Está bien. Vivís en Nordelta, te felicito".

El Chavo Fucks se justificó y le indicó: "Alquilo, ¿qué tiene que ver? Ahora volvamos a lo que te estoy diciendo".

Finalmente, y luego de que la charla se desviara de tema en varias oportunidades, Fucks comentó en detalle cómo es su trabajo y dio detalles de los sacrificios que debe hacer un periodista: "Esta noche 21:30 comento Huracán-Lanús y estuve toda la mañana laburando con eso. Me ocupo de mi laburo, esto no es joda. Hacerlo bien no es joda. Defiendo mucho mi laburo y el de todos nosotros. La verdad es que lleva mucho tiempo".

"También es muy duro nuestro laburo: te pagan poco, tenés que ir con avisos, tenés que empezar en una radio muy chica. Yo empecé en un semanario de Berazategui a laburar. Llegar hasta acá me costó muchísimo, 40 años me costó. Yo defiendo mucho mi laburo y la profesión, que está muy bastardeada y creen que lo puede hacer cualquiera. Por eso la discusión con el Cabezón. Respeto mucho a los futbolistas, llegar a ser futbolista profesional es muy complicado. Ahora bien: ir a bailar un sábado no implica que la vida de los demás sea joda. La vida cuesta mucho, porque si vos no tenés laburo, no podés ir a bailar el sábado", agregó.