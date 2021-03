El drama que vivió el Pollo Vignolo en La Bombonera: "Nunca vi algo igual"

El partido entre Boca Juniors y River Plate estaba por finalizar. Corrían los últimos minutos del segundo tiempo cuando, de pronto, un rebote en la cabeza de Carlos Izquierdoz desconcertó a Esteban Andrada y la pelota estaba a punto de ingresar al arco "xeneize". Era el 2-1 para los de Gallardo, pero algo ocurrió: el efecto del esférico hizo que la pelota pique en la línea y salga como por arte de magia. Allí estuvo el "Pollo" Vignolo para relatarlo y para realizar una confesión sobre el hecho.

Al aire de Pasión por el Fútbol, Vignolo reconoció que estuvo a punto de gritar gol para River. Sin embargo, un momento de lucidez le permitió no quedar en ridículo: "¿Usted sabe lo que me pasó en ese momento? Estaba por decir cantalo, cantalo. Hubiese sido terrible. Menos mal. En ese momento, por primera vez en 20 años, me iluminé. La vi adentro. Era gol”

“Yo cuando terminé el partido dije: ju, así los dos, respiraron los dos, no perdió ninguno, ganaron los dos. Cuando escuché a Tevez, re caliente, dije perdió Boca. Cuando escuché a Gallardo, dije: perdió River”, remató el relator, quien pensó que el empate fue justo para ambos clubes. Sin embargo, luego de oír las dos campanas de la situación, entendió que esa pelota que casi ingresa al arco de "Sabandija" Andrada pudo haber determinado justicia para River e injusticia para Boca.

Boca y River igualaron en la Bombonera

Después de un 2020 en el que no hubo Superclásicos, en menos de tres meses Boca y River volvieron a verse las caras. El encuentro terminó 1-1 con goles de Sebastián Villa y Agustín Palavecino.

Boca ganaba 1-0 con gol de Sebastián Villa a los 40 minutos del primer tiempo después de una falta clarísima de Paulo Díaz en el área. Sin embargo, mientras promediaba el segundo, tras un centro desde la izquierda de Fabrizio Angileri, uno de los jugadores nuevos del club, Agustín Palavecino, marcó el empate.

Los dos terminaron con un hombre menos por las expulsiones del peruano Carlos Zambrano en Boca, a los 23 minutos del segundo tiempo, y Milton Casco en River, a los 33 de la misma etapa. Cuando River había recobrado el aliento sufrió la expulsión de Casco por doble amarilla, pero tuvo una situación muy clara a un minuto del final con el centro de Federico Girotti que dio en Izquierdoz. El pique de la pelota frenó su ingreso al arco y entre Andrada, Capaldo y el palo sostuvieron el empate en la misma jugada sobre el final.