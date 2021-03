Parece que todos quieren decirle al ex jugador de Newell's, Corinthians, Estudiantes, América y Vélez, Sebastián Domínguez, cómo tiene que hablar al aire de ESPN. Esta vez, tuvo un encontronazo con Marcelo Benedetto que estaba haciendo un móvil analizando la performance de Boca tras el partido con Claypole por la Copa Argentina, un encuentro que prendió fuego a los shows deportivos de la TV.

Para sorpresa de nadie, el cruce se dio desde el estudio de ESPN y el móvil de Benedetto en Santiago del Estero a partir del análisis del nivel y la situación actual del club xeneize. Arrancó el periodista indicando que al equipo de Miguel Ángel Russo le falta un líder, en este caso Carlos Tévez, quien por tercer partido consecutivo se ausentó tras la muerte de su padre.

Domínguez, en contra de la línea del canal, expuso: "Yo no coincido con lo que dice Marcelo (Benedetto), que habló del partido de Claypole como una catástrofe, me parece que el partido de ayer te puede pasar en otro contexto y no le das tanta importancia. En el contexto que está Boca, es una suma de cosas".

A partir de esta observación del ex futbolista, empezó a elevarse la temperatura y, envuelto en ironía, Benedetto solicitó "saber qué es en lo que no estuvo de acuerdo Sebastián" e insistió: “quiero elevar el nivel intelectual y poder aprender. Sebastián, ¿qué es lo que vos decís en lo que no estás de acuerdo?”. Domínguez se paró sobre esta última observación y prendió fuego el estudio de ESPN F90.

“Marcelo, te voy a decir algo y te lo voy a decir una sola vez: ojo cómo me hablás. Porque yo dije: ‘No coincido con lo que dijo Marcelo’. No te falté el respeto, no fui irónico, tené cuidado porque si no, yo también me pongo irónico y no termina más esto. Si vas a ser profesional, respondeme bien. No me tomes el pelo. No me tomes el pelo y menos al aire”, lanzó Domínguez sin ningún reparo.

Por supuesto, Benedetto intentó explicarse rápidamente pese al tamaño de su observación pero el silencio se apoderó del estudio de ESPN y le solicitó a Domínguez: “No hagas un juicio de valor de lo que yo te pregunté. Simplemente te pido escuchar”. “Querés aprender, dijiste; yo no te voy a iluminar con nada, quedate tranquilo. Hacés toda la parafarnalia esa que no tiene sentido”, arremetió Domínguez hasta que, finalmente, el staff de ESPN F90 retomó su análisis sobre la situación de Boca.

La mala experiencia que une a Latorre y Domínguez

La guerra entre los periodistas deportivos y los ex futbolistas que comienzan a tener protagonismo en cámara parece sumar un nuevo capítulo cada semana. El miércoles fue el turno del ex futbolista devenido en analista deportivo y comentarista Diego Latorre. En el mismo canal, observó la "rivalidad" existente entre periodistas y futbolistas al momento de analizar el deporte.

“Al jugador apenas hilvana tres frases le dicen filósofo... Sentí una especie de ataque, de rivalidad. Y no solamente eso, hay mucho comunicador que no sé si envidia, pero sí está frustrado, que quiso llegar a ser jugador de fútbol. Es una percepción. También hay mucho prejuicio del jugador contra el periodismo, no acepta la crítica”, puntualizó al aire de ESPN F12.