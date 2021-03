El periodista deportivo Flavio Azzaro pasó por Doble Mérito, un canal de Youtube que se dedica a realizar entrevistas a referentes del periodismo y el deporte, y se sometió a una picante entrevista que pasó por todos los temas. Incluida, la política.

Reconocido en todos lados como un peronista que no se esconde, acérrimo opositor a Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, le preguntaron a Flavio Azzaro que consejo le daría a Alberto Fernández si tuviera la oportunidad de dárselo. "Un poquito más de huevo", sintetizó.

"Más de huevo para actuar o más de vamos, pongan huevos", le repreguntaron, a lo que el conductor de Crónica TV repitió: "Un poquito más de huevo. Vamos, un poquito más, vamos. No nos defraudes".

Por otro lado, también le consultaron por sus críticas al intendente de Pinamar, Martín Yeza, y le recordaron un popular mensaje de Azzaro dejó en su cuenta de Twitter contra el jefe comunal. "Leo las notas de Yeza y dicen "el intendente canchero, el intendente cool". Capo, ser intendente no es ser cool, es gobernar. Y como para mi el pibe deja mucho que desear...", disparó.

Frente a esta situación, le consultaron a Azzaro si le interesa meterse en política: "Hoy no me interesa. Por ahí en un futuro. Me invitaron a un lugar para involucrarme y, creo que si hubiese puesto fichas, se podría haber armado algo", reveló.

Flavio Azzaro destrozó a Gonzalo Bonadeo

Flavio Azzaro es uno de los protagonistas más picantes que existen en la pantalla chica. Luego de pasar por diferentes canales e iniciar con Alejandro Fantino en el recordado Show del Fútbol, el conductor enfatizó su perfil más ácido y se atrevió a revelar feroces internas que vinculan a Gonzalo Bonadeo y TyC Sports.

Azzaro trabajó durante bastante tiempo en No Todo Pasa, un programa deportivo que se emitía en la franja vespertina del canal deportivo del Grupo Clarín y que era conducido por Diego Díaz. Puertas adentro, según sus propias palabras en una entrevista para el canal de YouTube "Doble Mérito", el periodista conoció los conflictos que los integrantes de TyC Sports mantenían con quien es la voz del tenis argentino cada vez que se disputa la Copa Davis.

Por otra parte, Azzaro dejó en claro que nunca trabajaría con Bonadeo y explicó sus razones: "Del mundo del fútbol, con Bonadeo no laburaría ni en pedo. Es infumable. TyC Sports es un canal que odia a Bonadeo, todos lo que laburan ahí lo odian. Nadie lo va a decir porque son todos cagones".