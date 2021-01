Sebastián El Pollo Vignolo realizó un duro descargo en el inicio del programa de F90, emitido por ESPN. Mientras hacía un editorial sobre las formas de jugar que hay en el fútbol, el estilo de River, Boca y el de Defensa y Justicia, el conductor le hizo una crítica a los televidentes que lo han cuestionado.

"En el fútbol ya no va más el miserable. El miserable no va más. Puede ir el que ahorra, pero por lo general está ganando el que arriesga. El que arriesga, gana. ¿Se arriesga siempre? No. También es como en el casino, que te dicen: 'Andate ganador. Guardá la plata en el bolsillo y andate ganador. No te cebes porque si te cebás...", expresó Vignolo, intentando hacer una analogía sobre la actitud de Defensa y Justicia, humilde equipo del fútbol argentino, que salió campeón de la Copa Sudamericana el pasado fin de semana ante Lanús.

"A mí me gusta el dulce de leche un poquito. Mucho, los dientes te los pica, te empalaga. Es rico, pero poquito. En el fútbol pasa lo mismo: si los entrenadores que pueden, no toman la decisión de arriesgar, la decisión de dominar, de atacar, de ser protagonistas, serán siempre actores de reparto, pero nunca protagonistas. Actores de reparto hay en todos lados, muy buenos, pero en todos lados. Si un Defensa y Justicia se anima juntando a cada gringo de cada pueblo y te dicen: 'Acá no, llevátelo que acá no hace falta... Y armaron una ciudad", añadió el presentador de ESPN.

El Pollo Vignolo y otro picante editorial en F90

Luego, intentando enaltecer el trabajo que hizo Hernán Crespo -DT del Halcón- y cuestionando a equipos que tienen mucho más poder económico como para apostar más fuerte en el estilo de juego, indicó: "¿Cómo puede ser que aquellos que tienen todo a su disposición no se animen? Cómo puede ser que Crespo, que tiene muchos menos elementos que otros, no se animen que aquellos que tienen el bolsillo lleno? Crespo podría ser miserable, pero dice: 'Yo ahorro, pero tomo riesgos'. ¿Saben las cosas que se pierden cuando hay miedo a perder? Y no saben las que se ganan, cuando se apuesta para ganar. Crespo pudo haber perdido. El camino hecho ya era bueno".

Finalmente, se produjo el momento en el que Vignolo estalló de furia en TV: "No estamos hablando de Crespo sólo porque salió campeón. Él tiene una forma y una manera: 'Y yo voy, y yo voy...". Y Gallardo... Ya sé que van a empezar: 'Otra vez con Gallardo, qué hincha pelotas este pibe...'. Sí, y Gallardo también va. Y casi todos los grandes entrenadores del mundo van. No son ciegos, no se la dan contra un paredón. Hay una frase que es: 'Y bueno, quiero morir con las botas puestas'. No, boludo, sacátelas. No te mueras, no hay que morirse. Si hay que sacárselas alguna vez, sacátelas, pero no de entrada".