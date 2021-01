En el último programa de F90, emitido por ESPN, se vivió un tenso momento al aire. Sebastián el Pollo Vignolo propuso un debate en la mesa, que consistía en que los periodistas comentaran quiénes son los máximos ídolos de River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo. Y luego, algunos famosos como Jorge Rial enviaron sus videos opinando sobre el tema. Inmediatamente después, Roberto Leto -uno de los panelistas- lo cruzó y el conductor lo frenó en seco.

El presentador de Intrusos mencionó a varios de los ídolos del Millonario, el club de sus amores: "Me preguntan por mis mayores ídolos de River. Tengo que arrancar con alguien muy personal: Pinino Más. Me hizo llorar ese hombre, me hizo romper radios cuando lo vendieron al Real Madrid. Obviamente, el Beto Alonso, Francescoli... Me gustaba mucho Morete, recuerdo un 5-4 glorioso contra Boca. El Burrito Ortega y después Salas, esos tipos me hicieron vibrar".

"Y después el Feo Labruna, el más grande, nos sacó de 18 años de derrotas. Y obviamente, Marcelo Gallardo. Hay que darle el club a Gallardo, Presidente de la Nación. Saludos a todos. Los veo todos los días, me divierten mucho. Están muy locos", añadió Rial.

Luego de que el periodista de Intrusos emitiera su opinión, el Pollo volvió a tomar la palabra, aunque advirtió que había una queja por parte de sus compañeros. Leto, hombre especializado en el Mundo Boca, cruzó a Rial y sostuvo: "Nombró 7. Nombró 7 ídolos...".

Vignolo frenó en seco a Leto y le consultó: "Pará, pará, pará. ¿Vos estás caliente con Rial por algo? ¿Estás caliente de verdad?". Y el periodista que cubre el día a día del Xeneize aclaró su comentario: "No... Estás loco, vos. Lo que te quiero decir es que nombró 7. Yo nombré 5 nada más".

El picante cruce entre Arcucci y el Pollo Vignolo en ESPN:

El Pollo Vignolo estaba intentando realizar un editorial sobre el momento de Boca en la Copa Libertadores. Sin embargo, Arcucci lo frenó y disparó: "¿Querés seguir el editorial, Sebastián? Porque es insostenible el editorial. En pos de que no estigmaticen a Boca por los planteos de Boca, lo estigmatizaste vos...".

Vignolo reaccionó y expresó: "Me mató, ¿no?". Y luego de una breve pausa, le habló a los productores de ESPN: "Que arranque él mañana el editorial". Más tarde, y mientras observaba al periodista que más cerca estuvo de Diego Maradona, le resaltó: "Arrancala vos. Arrancá vos. No, no, no, no... Arrancá vos el editorial".