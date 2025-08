Cuánto se disparó el dólar desde que Luis Caputo dijo "si está barato, comprá, campeón"

La frase del ministro de Economía, Luis Caputo, "Comprá, no te la pierdas campeón", pronunciada hace exactamente un mes, quedó en el centro de la discusión pública tras la fuerte suba que registró el dólar oficial en las últimas semanas. Desde aquel 2 de julio hasta hoy, la divisa estadounidense aumentó un 13%.

El día que el ministro defendió el tipo de cambio flotante y desafió a quienes decían que el dólar estaba barato, la cotización oficial para la venta se ubicaba en $ 1.248,43. Al cierre de este viernes 1º de julio, el mismo dólar se vendió en los bancos a $ 1.380 lo que representa una suba de $ 131,57 en apenas 30 días.

La frase de Caputo fue pronunciada durante el Summit IAE Business School, donde respondió a quienes sostenían que el valor del dólar se encontraba en niveles históricamente bajos. "Hay una cosa muy obvia: el dólar flota. Si tenés pesos y el tipo de cambio flota, y vos sabés que está baratísimo, comprá", insistió en aquella oportunidad.

La evolución del tipo de cambio durante julio demostró que, lejos de estar barato, la tendencia alcista se consolidó, marcando un nuevo récord nominal y sumando presión a la economía en un año electoral.

A cuánto cerró el dólar este viernes

El dólar terminó la jornada con una suba de 6% en la semana y un incremento de más de 13% en el mes de julio, que lo llevó a niveles récord. En tanto, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.315 para la compra y $1.335 para la venta. De este modo, se ubicaba por debajo del tipo de cambio oficial.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP bajó 0,2% hasta $ 1.357,56 y el CCL registró un incremento de 0,6% hasta los $ 1.366,90.

Qué dijo Caputo de la suba del dólar

Caputo participó el jueves de una entrevista en el streaming Carajo en la que se refirió a la suba del dólar en los últimos días y afirmó que está relacionado con el frente electoral que genera incertidumbre por lo que denominó “riesgo kuka”.

“Ante el riesgo kuka, o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse, y no es nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado”, dijo el ministro sobre la fuerte suba del dólar oficial. En este contexto, una de las cuestiones que se analizan es qué pasará con los precios luego de la importante suba que tuvo el dólar en los últimos días. Por el momento, consultoras estiman que el IPC se mantendrá debajo del 2% en julio, sin reflejar el impacto del salto de la divisa.

Desde la firma Max Capital analizaron que la suba del tipo de cambio registrada ayer se debió varios factores que incluyen “la inyección de liquidez por ARS 2,8 billones en la licitación del martes, el vencimiento de contratos de futuros de julio, y la expectativa por la aprobación de la primera revisión del programa con el FMI”.

“El BCRA no habría intervenido en el mercado de futuros, y parte de la presión habría venido del pase de posiciones de futuros de julio hacia el spot. El interés abierto en futuros cayó en U$S 1.600 millones, lo que sugiere que estas posiciones podrían empezar a recomponerse en los próximos días”, señaló.

De este modo, “el tipo de cambio se acercó al límite superior de la banda de intervención (actualmente en ARS 1.450), y los contratos de futuros subieron en toda la curva, con el contrato de enero alcanzando el techo de la banda”.