"No te la pierdas campeón": la cargada de Caputo a los argentinos por el dólar barato

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los cuestionamientos sobre el nivel del tipo de cambio y se burló de las críticas: “El dólar flota, por lo tanto, al que le parezca que está barato... Agarrá los pesos y comprá. ¡No te lo pierdas campeón!”. Además, afirmó que el gobierno de Javier Milei redujo la deuda, a pesar de haber firmado un nuevo acuerdo con el FMI.

El funcionario rechazó las observaciones por la salida de argentinos al exterior por viajes y el gasto fuera del país en rubros como turismo o indumentaria, luego que se diera a conocer el rojo en la cuenta corriente en el primer trimestre por más de U$S 5.000 millones. Caputo se defendió de esas críticas: “No confundamos los conceptos. Argentina no está en una situación ni parecida a un problema. A los que se quejan de que el dólar está barato, agradézcanle al turismo, si no estaríamos en $ 900”.

Para Caputo, Argentina vuela

“Tenemos confianza absoluta en que este es el camino. En el futuro se va a hablar no de los países creciendo a tasas chinas, sino creciendo a tasas argentinas. Argentina va a ser la estrella de occidente en los próximos años”, afirmó Caputo, al exponer en el IAE Summit 2025 organizado por la Universidad Austral. Además, hizo hincapié en que el Gobierno logró “terminar con el déficit fiscal en el primer mes de nuestro mandato” y aseguró que el programa está funcionando “porque es la primera vez que Argentina llega a un orden de las cuentas públicas, tanto en lo fiscal como en lo monetario, por decisión política, por vocación y no por accidente”.

Durante su exposición, el ministro también aseguró que el Gobierno va a profundizar el modelo económico “de manera tal de poder seguir bajando impuestos, regulaciones y abriendo paulatinamente la economía para que las empresas compitan y la gente se pueda ver beneficiada con productos de mejor calidad a mejor precio”.

Además, precisó que al analizar el endeudamiento consolidado del Tesoro y el Banco Central, “el gobierno anterior aumentó la deuda a U$S 156.000 millones” mientras que la administración actual “la redujo en U$S 50.000 millones”. En la misma línea, indicó que “desde que salimos del cepo, lejos de tener un tipo de cambio menos atractivo, tenemos un tipo de cambio sustancialmente más atractivo”.

También se refirió a algunos de los métodos que utilizará el Tesoro Nacional para acumular reservas como avanzar en las privatizaciones; vender activos; hacer concesiones como las hidroeléctricas; entre otros. Además, el celebró que los bancos estén financiando a las Pymes y al sector privado y sostuvo que el Gobierno está impulsando “la remonetización en dólares, para que también empiece a haber préstamos en dólares y para que empiece a haber cuotas en dólares”.

“Tenemos superávit fiscal y un déficit de cuenta corriente bajísimo, absolutamente necesario y lógico para un país que está subcapitalizado. Es hasta sano lo que está pasando porque es lógico que haya ahorro externo financiando inversión y consumo privado en Argentina”, concluyó.