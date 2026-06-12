En pleno Mundial 2026, Ander Herrera anunció que deja Boca Juniors entre lágrimas

Ander Herrera confirmó que deja Boca Juniors con un emotivo mensaje desde La Bombonera. Su despedida coincidió con el Mundial 2026 y con la llegada de Arruabarrena.

En pleno Mundial 2026, Boca Juniors recibió una noticia que conmovió a sus hinchas. Ander Herrera anunció oficialmente su salida del club a través de un mensaje grabado en La Bombonera, donde agradeció a Juan Román Riquelme, repasó su paso por la institución y confesó que seguirá ligado al Xeneize como hincha. La despedida llegó en medio de la reestructuración que encabezará Rodolfo Arruabarrena.

La etapa de Herrera en Boca Juniors llegó a su fin. El mediocampista español utilizó los canales oficiales del club para comunicar, emocionado, que dejará de ser jugador del Xeneize tras un año y medio marcado por la ilusión, las lesiones y el cariño de los hinchas.

“Hola, bosteros. Quiero contarles que el club y yo hemos decidido seguir este camino de una manera distinta. A partir de ahora será como hincha, y para toda la vida”, expresó Herrera en el inicio de un mensaje que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El agradecimiento a Riquelme y a toda la dirigencia

Durante su mensaje, Herrera dedicó palabras especiales a quienes hicieron posible su llegada al club. El volante destacó especialmente la figura de Juan Román Riquelme, presidente de Boca y principal impulsor de su contratación. “Estoy profundamente agradecido por la oportunidad que me brindó el club. Desde siempre soñé con jugar aquí, representar estos colores y sentir lo que significa estar en Boca”, aseguró.

Además, remarcó su gratitud hacia los dirigentes y el propio Riquelme por haberle abierto las puertas de una institución que admiró durante toda su carrera profesional. El español también aprovechó la ocasión para desearle éxito a Rodolfo Arruabarrena, quien asumió recientemente como entrenador y afrontará un nuevo ciclo al frente del equipo. Ojalá les vaya muy bien. Su éxito será el de todos los que amamos a Boca”, manifestó.

Más allá de los números, el exjugador de Athletic Club dejó en claro que su paso por Argentina fue una experiencia profundamente significativa en lo personal. “Fue un año y medio extraordinario. Conocí personas increíbles y compartí vestuario con compañeros que serán amigos para siempre”, destacó. También reveló que espera regresar frecuentemente al país y continuar vinculado al club desde Europa. “Boca tiene un hincha más en Europa y estaré disponible para ayudar cada vez que el club lo necesite”, afirmó.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló de su familia. Herrera recordó que durante su estadía nació una de sus hijas en Buenos Aires, un hecho que terminó fortaleciendo el vínculo de todo su entorno con la institución. “Me llevo una hija nacida en Buenos Aires y, junto con mi esposa y mis otras dos hijas, somos bosteros para toda la vida”, señaló.

Los números de Ander Herrera en Boca

La historia de Herrera en Boca estuvo lejos de ser la que imaginaban ambas partes cuando se concretó su llegada en enero de 2025. Si bien el mediocampista aportó experiencia internacional y liderazgo dentro del vestuario, las constantes molestias musculares condicionaron seriamente su continuidad.

Durante su estadía en el club apenas pudo disputar 29 partidos oficiales sobre los 64 encuentros que jugó Boca en ese período. Esa situación terminó siendo determinante para que ambas partes acordaran la rescisión anticipada de un contrato que se extendía hasta diciembre de 2026. Pese a las dificultades físicas, Herrera logró cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera: vestir la camiseta azul y oro y jugar en La Bombonera.

Arruabarrena comienza una profunda renovación del plantel

La salida del español forma parte de un proceso más amplio que comenzó con la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes. El entrenador ya dejó en claro que pretende realizar modificaciones importantes en el plantel para encarar la próxima temporada. En ese contexto, también trascendió la salida de Nicolás Orsini, quien acordó la rescisión de su contrato.

Además, otros futbolistas como Lucas Janson, Agustín Martegani, Carlos Palacios, Ángel Romero y Juan Ramírez aparecen entre los nombres que podrían abandonar Boca Juniors en las próximas semanas. “Estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá salidas y también incorporaciones”, aseguró Arruabarrena al arribar al país para iniciar su segundo ciclo como entrenador del club.

Mientras Boca comienza una nueva etapa, Ander Herrera cierra la suya entre lágrimas, agradecimiento y el reconocimiento de una hinchada que valoró su esfuerzo por cumplir el sueño de vestir la camiseta azul y oro.