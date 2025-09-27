Pafos vs Bayern Múnich: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

Por la fecha 2 de la Champions, Bayern Múnich y Pafos se enfrentan el martes 30 de septiembre desde las 16:00 (hora Argentina), en el Alphamega Stadium.
Así llegan Pafos y Bayern Múnich
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions
Pafos terminó con un empate en 0 frente a Olympiacos en la pasada jornada.
Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions
Bayern Múnich venció 3-1 a Chelsea en la fecha anterior.
Horario Pafos y Bayern Múnich, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas