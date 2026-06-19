Nueva Zelanda y Egipto buscan su primera victoria en el Mundial en un partido clave del Grupo G

Elijah Just, de Nueva Zelanda, celebra el segundo gol con sus compañeros

​Tanto Nueva Zelanda como Egipto estuvieron a punto de conseguir sus primeras victorias en un Mundial en ‌sus debuts en el ‌torneo, que terminaron en empate, y ambos equipos se enfrentan el domingo sabiendo que un buen resultado les dejaría con un pie en la fase eliminatoria.

Dado que los cuatro equipos empataron su primer partido, el Grupo G sigue estando muy reñido, y la necesidad de ganar es aún más ​acuciante para la ⁠Nueva Zelanda de Darren Bazeley, a la que Irán ‌le remontó el resultado dos veces y que ⁠se enfrentará a Bélgica en ⁠su último partido de la fase de grupos.

"Cuando vas ganando dos veces en un partido, te quedas con ese '¿y si...?'", dijo ⁠Bazeley tras el empate de su equipo ante ​Irán. "Probablemente hemos estado más cerca que nunca ‌de ganar un partido en ‌el Mundial, y hoy no hemos podido lograrlo".

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Los neozelandeses ⁠empataron sus tres partidos en su anterior participación en el Mundial, en 2010, y parecían encaminados a lograr una histórica primera victoria frente a Irán gracias a dos ​goles de ‌Elijah Just. Ahora esperan que el gigantesco delantero Chris Wood pueda imponer su juego físico ante Egipto.

Eso podría resultar una tarea difícil contra un equipo que solo encajó dos goles en sus 10 partidos ⁠de clasificación y que empató 1-1 con Bélgica en su primer encuentro.

Mohamed Salah marcó nueve goles en la eliminatoria y se espera que vuelva a desempeñar un papel clave para Egipto, pero el seleccionador Hossam Hassan quiere reducir la dependencia de su equipo respecto al extremo.

"El mundo entero está esperando ver a ‌Egipto como un equipo respetado, con todos los jugadores, incluido Salah. Pero no queremos depender de una sola estrella. Queremos apoyarnos en el grupo y trabajar dentro del marco de un proyecto", dijo Hassan antes del torneo.

La intención de Hassan ‌de construir un equipo con vistas al futuro recibiría un gran impulso si logra imponerse a Nueva Zelanda, lo que les permitiría ‌pasar a la ⁠fase eliminatoria del Mundial.

"Les dije (al pueblo egipcio) que tenemos que forjar una nueva identidad nacional ​para nuestra selección (...) intentamos trabajar la mentalidad de los jugadores, prepararlos y reforzar su confianza en que son un equipo fuerte".

Con información de Reuters