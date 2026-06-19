Se ve el emblema en el hombro de un agente de la Agencia de Seguridad en el Transporte en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington, a las afueras de Washington.

Por Trevor ​Stynes

ATLANTA, 19 jun (Reuters) - Los aficionados que han llegado a Estados ‌Unidos para ‌el Mundial se han enamorado de un popular aderezo local, y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha ofrecido algunos consejos amables a quienes ​deseen llevarse ⁠a casa el condimento ranchero.

El ‌aderezo ranchero -un acompañamiento cremoso ⁠y sabroso para ⁠ensaladas- puede combinarse con verduras, alitas de pollo y papas fritas, ⁠y tras ver numerosas publicaciones ​en redes sociales ‌de aficionados que se ‌declaraban enamorados del producto, la ⁠TSA decidió ofrecer unas útiles advertencias.

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"Si vienes a un gran evento deportivo y por ​casualidad ‌descubres el RANCH mientras estás aquí (...) por favor, mételo en tu EQUIPAJE FACTURADO cuando vuelvas a casa", escribieron ⁠funcionarios de la agencia en Instagram.

"Si viajas dentro de Estados Unidos, asegúrate de que las salsas que lleves en el equipaje de mano no superen las 3,4 ‌onzas (100 ml) y coloca cualquier envase más grande en tu equipaje facturado. Algunos héroes llevan capa. Otros traen aderezo ranchero".

La TSA también ‌aconsejó a los viajeros que eviten tirar su aderezo ranchero antes ‌de pasar ⁠por el control de seguridad, ya que las ​aerolíneas se encargarán de facturarlo por ellos.

Con información de Reuters