Seguridad aeroportuaria de EEUU ayuda a aficionados del Mundial locos por la salsa ranchera

Por Trevor Stynes
ATLANTA, 19 jun (Reuters) - Los aficionados que han llegado a Estados Unidos para el Mundial se han enamorado de un popular aderezo local, y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha ofrecido algunos consejos amables a quienes deseen llevarse a casa el condimento ranchero.
El aderezo ranchero -un acompañamiento cremoso y sabroso para ensaladas- puede combinarse con verduras, alitas de pollo y papas fritas, y tras ver numerosas publicaciones en redes sociales de aficionados que se declaraban enamorados del producto, la TSA decidió ofrecer unas útiles advertencias.
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"Si vienes a un gran evento deportivo y por casualidad descubres el RANCH mientras estás aquí (...) por favor, mételo en tu EQUIPAJE FACTURADO cuando vuelvas a casa", escribieron funcionarios de la agencia en Instagram.
"Si viajas dentro de Estados Unidos, asegúrate de que las salsas que lleves en el equipaje de mano no superen las 3,4 onzas (100 ml) y coloca cualquier envase más grande en tu equipaje facturado. Algunos héroes llevan capa. Otros traen aderezo ranchero".
La TSA también aconsejó a los viajeros que eviten tirar su aderezo ranchero antes de pasar por el control de seguridad, ya que las aerolíneas se encargarán de facturarlo por ellos.
Con información de Reuters