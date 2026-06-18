Liverpool ficha a delantero mundialista Muñoz, procedente del Osasuna de España

Víctor Muñoz y Nico Williams, de la selección española, durante el entrenamiento

​El Liverpool anunció el jueves el fichaje del ‌delantero español Víctor ‌Muñoz, procedente del Osasuna y quien se encuentra en el plantel mundialista de su selección, con un contrato a largo plazo, lo ​que supone ⁠la primera incorporación desde ‌que Andoni Iraola asumió ⁠el cargo ⁠de entrenador a principios de este mes.

Según reportes de la prensa ⁠local, Liverpool pagó 40 ​millones de euros (45,85 ‌millones de dólares) ‌para activar la cláusula de ⁠rescisión de Muñoz y ha fichado al jugador de 22 años con ​un ‌contrato de seis temporadas.

El atacante ha superado el reconocimiento médico en la concentración de la selección ⁠española en Tennessee, donde firmó el contrato, dijo el Liverpool en un comunicado.

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Muñoz marcó seis goles en 34 partidos de La Liga con el ‌Osasuna la temporada pasada. Debutó con la selección en marzo, cuando anotó contra Serbia en un partido amistoso.

España, que empató 1-1 ‌con Cabo Verde en su primer partido del Grupo H ‌del ⁠Mundial, se enfrentará el domingo a Arabia Saudita .

(1 ​dólar = 0,8724 euros)

Con información de Reuters