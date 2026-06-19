Ver Escocia vs. Marruecos en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Escocia contra Marruecos.

La segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 ofrecerá un duelo cargado de expectativas cuando Escocia y Marruecos se enfrentan este viernes 19 de junio a las 19 (hora argentina) en Boston. Ambos seleccionados llegan con sensaciones positivas tras sus respectivos estrenos y saben que el resultado puede ser determinante para sus aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda.

Para los escoceses, el encuentro representa la oportunidad de consolidar un inicio soñado en su regreso a una Copa del Mundo. Del otro lado estará una selección marroquí que volvió a demostrar por qué es considerada una de las potencias emergentes del fútbol internacional y que aspira a superar incluso la histórica actuación que la llevó a las semifinales en Qatar 2022.

Por dónde ver Escocia contra Marruecos

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Escocia y Marruecos se podrá ver por DSports, Flow, Paramount + y Telefé.

Cómo llegan Escocia y Marruecos

Escocia aterriza en la segunda jornada con la confianza renovada después de derrotar 1-0 a Haití en su debut. El triunfo tuvo un significado especial para el conjunto dirigido por Steve Clarke, ya que representó la primera victoria mundialista del país en 36 años y confirmó el buen momento de una generación que llevaba tiempo buscando un golpe de autoridad en los grandes escenarios.

Brasil contra Marruecos en el primer partido.

El equipo británico mostró orden defensivo, compromiso colectivo y una enorme capacidad para sufrir cuando el partido lo exigió. Sin embargo, el cuerpo técnico es consciente de que el desafío frente a Marruecos será muy diferente. Incluso antes del inicio del torneo, Clarke había señalado la importancia de evitar los errores que condenaron a Escocia en anteriores competiciones internacionales, donde los malos arranques terminaron siendo decisivos. Esta vez el comienzo fue positivo, pero la exigencia aumenta considerablemente.

Marruecos, por su parte, llega de mostrar un nivel bueno es su debut. Los Leones del Atlas igualaron 1-1 frente a Brasil y dejaron una imagen de solidez, personalidad y dinámica para atacar rápido que renueva su condición de candidato para llegar lejos en este Mundial 2026. El conjunto africano viene de llegar a semifinales en la edición 2022 y sueña con realizar un buen torneo esta vez, basado en algunos buenos talentos y mucho roce en las principales ligas europeas.