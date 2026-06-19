Este equipo no se quiere ir ya a casa, dice ecuatoriano Pacho antes de definitorio choque con Curazao

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo E - Costa de Marfil contra Ecuador

​La selección ecuatoriana de fútbol tomará el partido del sábado ante ‌Curazao con total ‌seriedad porque sabe que si no gana puede despedirse del Mundial, algo que no está dispuesta a hacer, dijo el defensor Willian Pacho.

Ecuador y Curazao llegan al segundo partido del ​Grupo E ⁠sin margen de error tras ‌caer 1-0 con Costa de ⁠Marfil y 7-1 con ⁠Alemania, respectivamente.

"Estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido. El partido ⁠pasado quedamos con esa sensación ​amarga de que, más ‌que todo en el ‌primer tiempo, pudimos hacer un poco ⁠más, aprovechar las oportunidades, pero nos quedamos tranquilos de que hicimos un gran trabajo", dijo el defensor ​del ‌PSG a DSports.

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"Ahora, este partido es importante, porque si perdemos estamos fuera. Vamos a dar la vida y estoy seguro que ⁠este equipo no se quiere ir ya a casa", agregó.

Ecuador, que durante la eliminatoria sudamericana mostró una notable solidez defensiva, necesita ahora recuperar su potencia goleadora de cara al choque con el ‌rival más accesible del grupo, teniendo en cuenta que cerrará su actividad en la zona ante el tetracampeón mundial Alemania.

"Nunca es bueno subestimar a un ‌rival, siempre hay sorpresas (...) de eso se aprende (...) y eso es lo que está ‌pasando en ⁠el Mundial, es importante no subestimar nunca a ningún ​rival porque siempre tienen armas", agregó.

Con información de Reuters