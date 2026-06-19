Día Mundial del Vitiligo: qué es y cuáles son las causas de esta enfermedad que afecta a millones. Foto: Boreal Salud

Cada 25 de junio se conmemora el Día Mundial del VitilIgo, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. La fecha busca visibilizar y que la sociedad tome conciencia al respecto. Si bien no es contagiosa ni mortal, la misma se encuentra rodeada de desinformación, estigma y prejuicios.

En esta línea, la Dra María Alejandra Sofoulis, dermatóloga del CMC Tucumán de Boreal Salud (MP 4283), explicó: "Uno de los principales desafíos que enfrentan las personas con vitiligo no es únicamente la enfermedad en sí, sino el impacto psicológico que puede generar. Muchas veces observamos casos de baja autoestima, ansiedad o aislamiento social asociados a la exposición de las lesiones en la piel".

El vitiligo es una enfermedad que afecta a millones de personas. Foto: Boreal Salud.

En este sentido, desde Boreal Salud afirman que "el acompañamiento médico y emocional resulta clave para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición. El diagnóstico temprano permite evaluar alternativas terapéuticas que pueden ayudar a estabilizar la enfermedad o favorecer la repigmentación en algunos casos, dependiendo de cada paciente".

Qué es el vitiligo y cuáles son sus causas

El vitiligo es una afección crónica que provoca la pérdida de pigmentación en distintas zonas de la piel debido a la destrucción de los melanocitos, las células responsables de producir melanina. Si bien suele manifestarse antes de los 30 años, puede aparecer a cualquier edad.

En lo que respecta a sus causas, aún no se conocen completamente, pero la evidencia científica indica que existe una combinación de factores genéticos, autoinmunes y ambientales que pueden desencadenar su aparición.

El Día Mundial del Vitiligo es fundamental para crear conciencia, dado que a pesar de los avances médicos y de una mayor visibilidad pública en los últimos años, todavía persisten creencias erróneas relacionadas a esta enfermedad. Entre las más frecuentes se encuentran la idea de que el vitiligo es contagioso, que está relacionado con una mala higiene o que representa un riesgo para terceros. Pero ninguna de estas afirmaciones tiene fundamento científico.

Desde Boreal Salud comentan que el vitiligo no limita las capacidades de una persona ni debería ser motivo de discriminación. Y que, en este sentido, la información y la concientización son necesarias para promover una mirada más empática e inclusiva sobre esta condición que afecta a millones de personas en el mundo.