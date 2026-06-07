Noruega remonta y empata con Marruecos en partido de preparación para Mundial

​El capitán de Noruega, Martin Odegaard, empató a 15 minutos del final para forzar el domingo un ‌empate de 1-1 con ‌Marruecos en su partido de preparación para la Copa del Mundo.

Marruecos se puso por delante en el marcador desde el minuto siete cuando Brahim Díaz remató con potencia desde el borde del área, pero Noruega reaccionó y pudo haber ganado el partido contra los norteafricanos, semifinalistas ​del Mundial de ⁠Qatar hace cuatro años.

Noruega hizo caso omiso del ‌calor y ejerció una presión constante cerca del ⁠final del partido, con Kristian ⁠Thorstvedt a centímetros de conseguir el gol de la victoria a falta de nueve minutos, cuando su cabezazo tras un ⁠tiro libre de Julian Ryerson se marchó ligeramente ​desviado.

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Odegaard igualó el marcador con un ‌buen remate de zurda después ‌de que Oscar Bobb se internara en el área ⁠con habilidad y le diera un pase corto.

Marruecos comenzó con fuerza, y Díaz, tras un pase desde la banda, dispuso de tiempo y espacio para rematar con ​potencia. ‌Fue su primer gol con Marruecos desde la final de la Copa Africana de Naciones a principios de año, donde fue el máximo goleador, pero también falló un penal en la final.

Su ⁠compañero Abdessamad Ezzalzouli estuvo a punto de ampliar la ventaja a la media hora de juego, cuando giró para rematar de volea un centro de Díaz, pero falló el tiro.

Marruecos tuvo otra buena oportunidad cuando, en el minuto 57, el disparo de Díaz fue rechazado por el portero noruego Orjan ‌Nyland, y el rebote fue rematado de cabeza por encima del travesaño por Neil El Aynaoui.

Los marroquíes se vieron obligados a remontar hacia el final del partido y tuvieron que defenderse con tenacidad para evitar la derrota.

Marruecos debuta ‌el sábado en el Mundial contra Brasil en Nueva York, en actividad del Grupo C donde también están las selecciones de ‌Haití y ⁠Escocia.

Mientras que Noruega, que se ubica en el Grupo I, disputará su primer partido del ​Mundial el 16 de junio ante Irak en Boston. Francia y Senegal completan el grupo.

Con información de Reuters