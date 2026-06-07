No juegan el Mundial: la selección de lujo que se puede armar con los que faltan

El delantero argentino estaba en un enorme nivel ante de sufrir la rotura de ligamentos

A días de que el Mundial comience y se apodere de las miradas de todos los hinchas, es posible armar un equipo con aquellos jugadores que, por diferentes motivos, se quedaron al margen de la competición. Algunos por decisión futbolística de los entrenadores, mientras que otros contaron con la mala suerte de sufrir una lesión que los obliga a mirar los partidos desde su hogar.

De acuerdo con las normas de la FIFA, las selecciones debían presentar una lista de 55 nombres y antes del 30 de mayo tenían que confirmar los 26 convocados para disputar los partidos del certamen. Aquellos que sufran lesiones pueden ser removidos hasta 24 horas antes de que la pelota se ponga en marcha en el primer partido. Mientras que los demás cambios quedarán sujetos a lesiones de gravedad.

No obstante, hay un equipo de once profesionales que es posible a partir de los jugadores que no tendrán la chance de sumar minutos en el Mundial. Hay figuras como Gianluigi Donnaruma, Federico Di Marco, Ricardo Calafiori, Calvin Bassey, Dominik Szoboszlai, Piotr Zielinski, Gustav Isaken, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Khvicha Kvaratskhelia, Joaquín Panichelli y Bryan Mbeuomo.

Hay una gran cantidad de jugadores que pertenecen a Italia, debido a que la selección quedó afuera del certamen después de perder por penales frente a Bosnia en la final de uno de los repechajes europeos. Se trata de la tercera edición de manera consecutiva que el conjunto italiano no puede clasificar. Una anomalía para una escuadra que fue campeona del mundo en cuatro oportunidades.

A días del debut, hay conflicto en el vestuario de Francia

Si se repasa la agenda del Grupo I, es posible apreciar que Francia tendrá que medir fuerzas con Senegal, Irak y Noruega. El debut se encuentra pactado para el próximo martes 16 de junio ante el conjunto de África. Sin embargo, hay un detalle que no pasa para nada desapercibido en la previa y es que existe un enojo más que considerable entre los jugadores y los directivos más importantes de la federación.

De acuerdo con lo expresado por los medios europeos, los jugadores manifestaron un enorme descontento por la cantidad de entradas que les entregaron para los partidos del Mundial. Cada integrante tiene a disposición seis localidades, de las cuales tan solo dos son gratuitas. La explicación que recibieron es que se trata de un certamen de costos elevados en lo que respecta a traslados y hospedajes.

Aunque ese no es el único foco de conflicto, porque el plantel de Francia también quedó molesto después de que se conociera que las primas por victorias y pase de ronda fueron reducidas de manera considerable, a diferencia de lo que percibieron en Qatar 2022. No obstante, hay charlas entre las partes para que se alcance un acuerdo que permita dejar a todos satisfechos.