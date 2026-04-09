Departamento de Justicia EEUU abre investigación sobre la NFL por prácticas anticompetitivas: WSJ

FOTO ARCHIVO-El logo de la NFL

​El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación ‌para determinar si ‌la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) ha incurrido en prácticas anticompetitivas que perjudican a los consumidores, informó el jueves The Wall Street Journal, citando a personas conocedoras del ​asunto.

Según el WSJ, ⁠no se pudo conocer de ‌inmediato la naturaleza y el ⁠alcance de la ⁠investigación. La NFL y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a ⁠las solicitudes de comentarios de ​Reuters.

En febrero, la Comisión ‌Federal de Comunicaciones (FCC) afirmó ‌que estaba revisando el creciente desplazamiento ⁠de los deportes en vivo hacia la televisión de pago y los servicios de suscripción, alejándose ​de ‌las cadenas de televisión en abierto.

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La NFL ha afirmado que más del 87% de sus partidos se emiten en televisión en ⁠abierto y que todos los partidos se emiten en esa modalidad en los mercados de los equipos participantes.

El Departamento de Justicia ha estado investigando si la NFL está infringiendo la ley ‌antimonopolio al trasladar los derechos televisivos a plataformas de streaming, afirmó un reportero de Semafor en la red social X.

La FCC señaló que el ‌año pasado los partidos de la NFL se emitieron en 10 servicios diferentes y ‌citó ⁠estimaciones según las cuales ver todos los partidos podría costarle ​a un consumidor más de 1.500 dólares.

Con información de Reuters