Después de 65 años, el descenso se asoma: Newell’s se complica y puede caer a la Primera Nacional

Una de las derrotas más dolorosas fue el 5-0 frente a Boca

A falta de dos fechas para que la fase regular del Torneo Clausura, se registra un escenario bastante particular que presenta a Newell’s con serias chances de perder la categoría y jugar en la Primera Nacional a partir de la temporada 2026. Luego de la salida del “Ogro” Cristian Fabbiani, el equipo dirigido por Cristian Bernardi intentará conseguir los puntos que le den tranquilidad y alejar una serie de fantasmas que hace 65 años que no deambulaban por el Estadio Marcelo Bielsa.

El desarrollo del campeonato expone que “La Lepra” tan solo consiguió dos victorias, que fueron ante Independiente Rivadavia en la primera fecha y luego frente a Atlético Tucumán en el marco de la octava. Luego, el resto se divide en cinco empates y siete derrotas que provocaron la salida de Fabbiani en medio del certamen, debido a que los directivos entendieron que el ciclo no tenía más garantías de ser extendido hasta el final de la temporada.

La tabla del descenso arde a falta de dos fechas.

Mientras que la tabla anual con el paso de los partidos comenzó a transformarse en un verdadero problema. El último de la temporada es Aldosivi con 27 unidades, que viene de golear por 3-1 en Mar del Plata a “La Lepra” mendocina. Misma cantidad de puntos dispone San Martín de San Juan, y Godoy Cruz está en un escalón más arriba con 28. Acá es donde emerge el detalle que genera ciertos comentarios, ya que Newell’s aparece con 30 y quedan seis puntos en juego.

Un empate para el equipo de Cristian Bernardi puede darle a los demás clubes la chances de acordar la distancia y dejarlo con un pie en el descenso por medio de la tabla anual. Mientras que una victoria podría generar que ingresen Talleres de Córdoba y Sarmiento en una zona crítica. El margen de error pensando con el cambio de categoría a la Primera Nacional es muy pequeño. Algo inesperado para un club que no pierde la categoría desde la temporada 1964.

Hay que recordar que Newell’s descendió a la segunda división en la temporada 1960 y 1961 consiguió el tan ansiado regreso a la primera. Sin embargo, se le descontaron 10 unidades por medio de una acusación en la que se descubrieron maniobras de incentivación que impactaron en el resultado de ciertos partidos. Esta reducción de puntos provocó que baje al quinto lugar. Aunque la justicia en 1964 determinó que la medida había sido injusta y obligó a su inmediato ascenso.

¿Qué partidos le quedan a Newell’s?

Para evitar el descenso, Newell’s tendría que imponerse en uno de los dos partidos que le quedan en el campeonato y tan solo sumar un empate en el otro. Los rivales que le restan no son para nada accesibles, debido a que primero debe visitar a Huracán el sábado 8 de noviembre. Un club que tiene grandes chances de clasificar a la instancia de octavos de final del certamen nacional. La victoria ante "La Lepra" podría darle eso que tan busca.

Mientras que Racing va a ser el último adversario del conjunto rosarino, pero en condición de local. El marco puede ser de alegría o de una enorme incertidumbre, debido a que los resultados previos propios y ajenos podrían generar un efecto de condicionamiento de buscar si o si la victoria para asegurar una temporada más dentro de la Liga Profesional.

