Un Racing con 7 bajas visita a Central Córdoba: hora, TV en vivo y streaming online

Racing juega un partido clave ante Central Córdoba con siete bajas.

Un Racing plagado de bajas visita a Central Córdoba en Santiago del Estero, en un partido para las dos tablas de posiciones. Tanto en la Zona A del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino como en la clasificación anual, el equipo de Gustavo Costas y el de Omar De Felippe se miden en el Estadio Único Madre de Ciudades del norte nacional.

Mientras que la "Academia" acaba de quedar afuera de la Copa Libertadores frente a Flamengo de Brasil en la semifinal, al "Ferroviario" sólo le sirven los tres puntos en casa en busca de la Sudamericana 2026. A ninguno le sobra nada en el Grupo del vigente torneo, por lo que una victoria hoy puede significar el boleto a los octavos de final, ya que solamente quedarán dos fechas después de esta.

Central Córdoba vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

El conjunto de De Felippe recibirá al de Costas el lunes 3 de noviembre del 2025 a las 19 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por TNT GO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.

La lista de convocados de Racing vs. Central Córdoba (Racing oficial).

Las posibles formaciones de Central Córdoba y Racing

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván; Braian Cufré, Iván Gómez, José Florentín, Matías Perelló, Lucas Besozzi; Matías Godoy y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Balboa y Luciano Vietto o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Las bajas de Racing vs. Central Córdoba