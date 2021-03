NBA: Campazzo fue elegido para el "Rising Star", el juego de novatos de la Liga

El basquetbolista argentino, Facundo Campazzo tuvo un extraordinario logro en la NBA. Durante la tarde se supo que fue elegido como una de las "Rising Star" -estrella en ascenso- de la Liga estadounidense. Sin embargo, no podrá estar.

"Contento y orgulloso por esta nominación. Qué lástima que no se juegue!", señaló el base de los Denver Nuggets tras enterarse de la noticia. Con respecto a la razón de por qué no se juega, es la situación por el COVID-19 en todo el país y la liga. No obstante, si se hubiera podido disputar el cotejo, Campazzo tampoco podría haber estado, dado que se encuentra aislado como media preventiva porque estuvo en contacto estrecho con un paciente al que se le detectó Covid-19.

Más allá de la imposibilidad de que se lleve adelante, el Rising Star reune a los mejores jugadores en sus primeros dos años en la liga, tanto estadounidenses -U.S.TEAM- como extranjeros, que conforman el "World Team". Justamente, Campazzo estaría en este último equipo debido a que es uno de los extranjeros de la liga.

El cordobés, de 29 años, fue elegido en una votación de la que participan todos los asistentes técnicos principales de cada franquicia. "Facu "Campazzo es el octavo latino y el cuarto argentino en ser elegido para el juego que reúne a los mejores debutantes, siendo el primero el bahiense Emanuel "Manu" Ginóbili, el santafecino Andrés "Chapu" Nocioni y el eterno Luis Scola.