Suecia afronta última oportunidad de clasificarse para el Mundial pese a desastrosa campaña

El sueco Viktor Gyokeres celebra con sus compañeros tras marcar ante Ucrania por la semifinal del repechaje de la UEFA a la Copa Mundial

A pesar de una fase de clasificación en la que encajó cuatro derrotas y terminó último en su ‌grupo, Suecia está a ‌un partido de clasificarse para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá gracias a un sistema que ofrece a los equipos varias segundas oportunidades.

Suecia tuvo un rendimiento tan malo en el Grupo B que terminó cuarta, por detrás de Suiza, Kosovo y Eslovenia, con quienes empató dos veces, y fracasó ​de forma tan estrepitosa ⁠en sus cuatro primeros partidos que el seleccionador Jon ‌Dahl Tomasson se convirtió en el primer entrenador de ⁠la selección masculina en ser destituido ⁠por la federación local, la SvFF.

"Parece una oportunidad increíble. Tenemos esta oportunidad gracias a lo que hizo el equipo en la ⁠Liga de Naciones. Así que estamos donde estamos, y ​ahora nos queda un partido por jugar para ‌llegar al Mundial, lo cual ‌es un sueño", dijo el lunes Graham Potter, que tomó ⁠el relevo de Tomasson. "Lo vemos como una oportunidad positiva y estamos deseando que llegue".

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Potter dirigió a Suecia en sus dos últimos partidos de clasificación, en los que perdió 4-1 en ​Suiza y ‌empató en casa contra Eslovenia, pero al final esos resultados resultaron irrelevantes, ya que su victoria en el Grupo C1 de la Liga de Naciones —la tercera categoría de la competición de la UEFA— les dio un ⁠respiro.

Para la repesca europea, a los 12 segundos clasificados de la fase de grupos de la clasificación para el Mundial se unieron cuatro ganadores de grupos de la Liga de Naciones que no terminaron entre los dos primeros de sus zonas, según la clasificación general provisional de la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25, y ‌los suecos se encontraban entre ellos.

Tras vencer a Eslovaquia, Estonia y Azerbaiyán para ganar su grupo de la Liga de Naciones, los suecos se aseguraron la semana pasada en Valencia una victoria 3-1 en el repechaje contra Ucrania, situándose a las puertas de ‌volver a Norteamérica, donde quedaron terceros en el torneo de 1994 celebrado en suelo estadounidense.

"Obviamente, estamos muy contentos y satisfechos de haber tenido ‌esta oportunidad, aunque ⁠los partidos de clasificación no fueron tan buenos como esperábamos", declaró el capitán de Suecia, Victor Lindelof.

"La ​Liga de Naciones y los resultados que obtuvimos allí nos han dado, evidentemente, esta oportunidad (...) Obviamente, estamos muy satisfechos y contentos de encontrarnos en esta situación", agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)