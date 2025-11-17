Sébastien Migne, el seleccionador francés que dirige a Haití sin haber pisado jamás el país

El seleccionador de Haití, Sebastien Migne, camina por la banda durante la segunda mitad del partido contra Trinidad y Tobago, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Oro 2025

ters) -La selección de fútbol de Haití tiene una buena oportunidad de asegurarse la clasificación para el Mundial el martes, pero la situación en el país caribeño, asolado por los conflictos, es tal que el entrenador nunca ha estado allí.

Bandas armadas han tomado el control de casi todo Puerto Príncipe, la capital de Haití, en un conflicto que ha obligado a 1,3 millones de personas a abandonar sus hogares y ha provocado una hambruna de proporciones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a los viajeros que no visiten esta nación de 12 millones de habitantes debido al riesgo de secuestros, crímenes, actividad terrorista y disturbios civiles.

Todo eso significa que el seleccionador francés de Haití, Sébastien Migne, de 52 años, nunca ha puesto un pie allí desde que fue nombrado hace 18 meses.

"Es imposible porque es demasiado peligroso. Suelo vivir en los países donde trabajo, pero aquí no puedo. Ya no hay vuelos internacionales que aterricen allí", declaró a la revista France Football.

Migne se basó en la información sobre los jugadores locales que le proporcionaron por teléfono los responsables de la federación haitiana. "Me daban información y yo gestionaba el equipo a distancia", indicó.

No obstante, también ha trabajado duro para añadir a la plantilla jugadores con raíces haitianas venidos de fuera. Convenció al exinternacional sub-21 francés Jean-Ricner Bellegarde, al extremo Josué Casimir, del AJ Auxerre, y al excentral belga Hannes Delcroix para que se comprometieran con su causa.

Todos ellos jugaron el jueves en la crucial victoria 1-0 contra Costa Rica, en su penúltimo partido de clasificación por la Concacaf.

"Siento que represento a mi familia", declaró Bellegarde a la página web de su club, el Wolverhampton Wanderers. "Es un país pequeño, pero ahora tenemos la oportunidad de jugar en el Mundial, así que mi familia me dice que es un buen momento para jugar con Haití y creo que es una gran oportunidad para mí".

Migne espera convencer al delantero del Sunderland Wilson Isidor, que sigue indeciso.

"Me gustaría marcarme el objetivo de ir al Mundial, siempre ha sido un sueño", dijo Isidor al diario deportivo francés L'Equipe. "Tengo dos opciones: Francia y Haití. Haití ya se ha puesto en contacto conmigo, pero aún no he tomado una decisión. Ahora estoy centrado en mi club. En la selección francesa, conozco a los chicos, he jugado con ellos y contra ellos".

La plantilla de Haití está compuesta ahora por jugadores radicados en el extranjero, pero sigue teniendo el desafío de tener que albergar sus partidos en casa en sedes neutrales. Han estado utilizando Curaçao como base, y es allí donde recibirán a Nicaragua el martes.

Haití se clasificará para el Mundial por primera vez desde 1974 con una victoria si Costa Rica vence a Honduras a la misma hora. Honduras lidera el Grupo C por diferencia de goles con Haití, ambos con ocho puntos, dos más que Costa Rica. Nicaragua ya está eliminada.

(Editado en español por Carlos Serrano)