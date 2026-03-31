Otto Addo deja el cargo de seleccionador de Ghana a 72 días del Mundial

La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) anunció el martes el despido de su seleccionador nacional de fútbol, Otto Addo, cuando faltan apenas 72 días para el inicio del Mundial.
La decisión se produjo pocas horas después de la derrota por 2-1 ante Alemania en Stuttgart, durante la preparación para el torneo que se celebrará en Norteamérica el próximo verano boreal. Ghana también perdió por 5-1 en Austria el viernes.
"La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) ha rescindido el contrato del seleccionador de la selección masculina absoluta (Black Stars), Otto Addo, con efecto inmediato", se indicó en un comunicado.
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El exjugador del Borussia Dortmund, que fue nombrado para el cargo en marzo de 2024, no logró clasificar a Ghana para la Copa Africana de Naciones de 2025 pese a contar en su plantilla con los jugadores de la Premier League Antoine Semenyo y Mohammed Kudus.
Ganó ocho partidos y perdió nueve en los 22 encuentros que dirigió.
Ghana, que se clasificó para el Mundial por quinta vez, está encuadrada en el Grupo L junto a Croacia, Inglaterra y Panamá.
Con información de Reuters