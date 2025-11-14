Mbappé será baja para Francia ante Azerbaiyán por eliminatoria debido a problema en un tobillo

Reacción del delantero francés Kylian Mbappé durante el partido contra Ucrania por el Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026

14 nov (Reuters) -El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, se perderá el cierre de la eliminatoria al Mundial, el domingo frente Azerbaiyán, por un problema en un tobillo, anunció la Federación Francesa de Fútbol, un día después de que el equipo selló la clasificación para el torneo del próximo año.

"Mbappé sigue sufriendo una inflamación en el tobillo derecho, que requiere más exámenes. Se someterá a pruebas hoy en Madrid", indicó la FFF en un comunicado.

El delantero de 26 años marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria 4-0 sobre Ucrania el jueves, en la que Francia se aseguró su plaza en el Mundial 2026.

Manu Koné y Eduardo Camavinga también se perderán el partido del domingo.

El jugador de la Roma está suspendido tras ser amonestado frente a Ucrania, mientras que el centrocampista del Real Madrid, que no jugó el jueves, tiene una "distensión muscular en el isquiotibial izquierdo".

Con información de Reuters