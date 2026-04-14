Ecuador enfrentará a Arabia Saudita en amistoso antes del Mundial

FOTO DE ARCHIVO- El ecuatoriano Enner Valencia celebra tras marcar ante Argentina por la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026

La selección ecuatoriana de fútbol enfrentará ‌a Arabia ‌Saudita el 30 de mayo en un amistoso previo al encuentro ya anunciado ante Guatemala, consolidando su preparación rumbo al ​Mundial, dijo ⁠el martes la ‌federación local.

El partido se ⁠jugará en ⁠el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey. La Federación ⁠Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció ​a inicios de ‌mes que la "Tri" ‌también se enfrentará ante ⁠Guatemala el 7 de junio, días antes del Mundial, que se ​jugará ‌del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"El ⁠duelo ante Arabia Saudita será una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el funcionamiento del equipo, evaluar variantes y continuar consolidando el ‌proceso en la antesala del Mundial", dijo la FEF en un comunicado.

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En los amistosos de marzo, Ecuador ‌empató 1-1 con Marruecos y Países Bajos.

Ecuador integra el grupo ‌E ⁠junto con Costa de Marfil, Curazao y ​Alemania en la primera fase del Mundial.

Con información de Reuters