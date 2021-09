Vuelta a las canchas: el Gobierno dio a conocer el protocolo para Argentina-Bolivia

El partido se disputará el próximo jueves en el Monumental con un 30% de aforo entre plateas y populares. Los detalles.

El Gobierno Nacional dio a conocer el protocolo que llevará adelante durante la prueba piloto para la vuelta del público a los estadios de Argentina. Recordemos que el encuentro en el que se intentará reflejar lo que ocurrirá en el fútbol doméstico, es el duelo entre la Selección Argentina de Lionel Scaloni y el seleccionado de Bolivia, el próximo jueves 9 de septiembre a las 20.30 hs en el estadio Monumental de Núñez.

Según la confirmación de las autoridades, habrá un 30% de aforo entre plateas y populares. Sobre esto cabe destacar que antes del ingreso al estadio, los asistentes deberán tramitar el permiso de circulación para eventos masivos y presentarlo en la aplicación CUIDAR con el autodiagnóstico actualizado al día del partido. Además, es importante remarcar que será obligatorio el uso permanente del barbijo.

Palpitando lo que será el duelo de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo Qatar 2022 del próximo jueves, se reunieron diferentes funcionarios de los ministerios nacionales de Salud, de Seguridad, de Turismo y Deportes y de la Secretaría de Innovación; de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y representantes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para definir los pasos a seguir.

El partido entre Argentina y Bolivia -tras los duelos vs. Venezuela en Caracas y Brasil en el Arena de San Pablo- no será uno más. A partir de los resultados que se reflejen en esta experiencia piloto, se evaluará seriamente la posibilidad de avanzar hacia la habilitación de otras actividades de con presencia de público. Desde el Gobierno no descartan que el regreso a las canchas de los/as hinchas, socios y socias de los clubes, sea a fines del mes de septiembre.

Requisitos para el retorno del público

Fuera del estadio

Todos los asistentes deberán presentar DNI, entrada y tener habilitada la aplicación CUIDAR. Para esto deberán tramitar el permiso de circulación para asistir a eventos masivos y realizar el auto-diagnóstico el día del partido, que tiene carácter de declaración jurada.

La aplicación no permitirá gestionar el permiso si la persona tiene asociado un diagnóstico de COVID positivo, si es contacto estrecho de un caso positivo o si está obligada a hacer cuarentena por haber viajado al exterior. Los datos serán entrecruzados con el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

Será obligatorio el uso permanente y correcto del tapaboca en las inmediaciones del estadio, una vez que la persona se encuentra en el área definida por los anillos de control.

Se dispondrá de anillos de ingreso con corredores establecidos que permitan su ordenamiento.

Todos los accesos habilitados para el ingreso deberán favorecer la circulación,

minimizando las instancias de aglomeración.

En los diferentes puntos de acceso estarán dispuestos voluntarios con dispositivos de soluciones sanitizantes que permitan la higiene de manos.

Dentro del estadio