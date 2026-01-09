Los gobernantes de Irán se enfrentan a una crisis de legitimidad en un clima de malestar creciente

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de la Torre Milad en Teherán

Con la rápida evolución ‍de los disturbios antigubernamentales en Irán y el aumento de la presión extranjera, el estamento clerical parece incapaz, de momento, de hacer frente a la crisis de legitimidad que se ha desatado en el seno de la República Islámica.

Las manifestaciones, que comenzaron en Teherán el mes pasado, se han extendido ‍a las 31 provincias de Irán, pero aún no han alcanzado ⁠la magnitud de los disturbios de 2022-2023 provocados por la muerte de Mahsa Amini mientras se encontraba detenida por una supuesta violación de las normas islámicas sobre vestimenta.

Las últimas protestas, que comenzaron en Teherán con los comerciantes del Gran Bazar indignados por la brusca caída del rial, ahora involucran a otros grupos, principalmente hombres jóvenes, en lugar de las mujeres y niñas que desempeñaron un papel clave en las protestas por Amini.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha informado de que al menos 34 manifestantes y cuatro miembros de las fuerzas de seguridad han muerto, y 2.200 han sido detenidos durante los disturbios, lo que, según los analistas, pone de manifiesto una profunda desilusión con el "statu quo" chií.

"El colapso no es solo del rial, sino de la confianza", dice Alex Vatanka, director del Programa de Irán del Instituto de Oriente Medio en Washington D.C. Las autoridades han tratado de mantener una doble estrategia ante los disturbios, afirmando que las protestas por la economía son legítimas ‌y serán atendidas mediante el diálogo, al tiempo que responden a algunas manifestaciones con gases lacrimógenos ante los violentos enfrentamientos callejeros.

Casi ⁠cinco décadas después de la Revolución Islámica, los gobernantes religiosos de Irán tienen dificultades para salvar ⁠la brecha entre sus prioridades y las expectativas de una sociedad joven.

"Solo quiero vivir una vida pacífica y normal. (...) En cambio, ellos (los gobernantes) insisten en un programa nuclear, apoyan a grupos armados en la región y mantienen la hostilidad hacia Estados Unidos", declaró Mina, de 25 años, a Reuters por teléfono desde Kuhdasht, en la ‍provincia occidental de Lorestán. "Esas políticas pueden haber tenido sentido en 1979, pero no hoy. El mundo ha cambiado", afirma este graduado universitario en paro.

LOS MANIFESTANTES TOMAN LAS CALLES

Un antiguo alto cargo del ala reformista del régimen afirmó que los pilares ideológicos fundamentales de la ⁠República Islámica —desde los códigos de vestimenta obligatorios hasta las decisiones en materia de ‌política exterior— no resonaban entre los menores de 30 años, que constituyen casi la mitad de la población. "La generación más joven ya no cree en los eslóganes revolucionarios, quiere vivir libremente", afirmó.

El hiyab, un motivo de conflicto durante las protestas por Amini, ahora se impone de forma selectiva. Muchas mujeres iraníes se niegan abiertamente a llevarlo en lugares públicos, rompiendo con una tradición que ha definido durante mucho tiempo a la República Islámica.

En las protestas actuales, muchos manifestantes expresan su enfado por el apoyo de Teherán a los grupos islámicos de la región, coreando consignas como "Ni Gaza, ni Líbano, mi vida por Irán", lo que denota su frustración por ‌las prioridades del régimen.

La influencia ‌regional de Teherán se ha visto debilitada por los ataques de Israel contra sus aliados, desde Hamás en Gaza hasta Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias en Irak, así como por el derrocamiento del dictador sirio Bashar al-Asad, estrecho aliado de Irán.

En un vídeo compartido en la red social X y verificado por Reuters, se veía a manifestantes en la segunda ciudad más poblada, Mashhad, en el noreste, bajando una gran bandera iraní de un mástil y rompiéndola. La gente se enfrentó a las fuerzas de seguridad en el Gran Bazar de ​Teherán y los manifestantes marcharon vitoreando por las calles de Abdanan, una ciudad de la provincia suroccidental de Ilam, según mostraban otros vídeos verificados por Reuters esta semana.

En un vídeo de la ciudad nororiental de Gonabad, que Reuters no pudo verificar, se veía a jóvenes salir corriendo de una mezquita del seminario para unirse a una gran multitud de manifestantes que los animaban en lo que parecía una revuelta contra el clero.

NO HAY SALIDA FÁCIL PARA EL LÍDER SUPREMO DE IRÁN

Vatanka, del Instituto de Oriente Medio con sede en Washington, dice que el sistema clerical iraní ha sobrevivido a ciclos repetidos de protestas mediante la represión y concesiones tácticas, pero que la estrategia está llegando a sus límites.

"El cambio parece ahora inevitable; el colapso del régimen es posible, pero no está garantizado", afirma. En otros países de la región, como Siria, Libia e Irak, los líderes que llevaban ‍mucho tiempo en el poder solo cayeron tras una combinación de protestas e intervención militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que podría acudir en ayuda de los manifestantes iraníes si las fuerzas de seguridad disparan contra ellos. "Estamos a punto, listos para actuar", publicó, sin dar más detalles, el 2 de enero, siete meses después de que las fuerzas israelíes y estadounidenses bombardearan instalaciones nucleares iraníes en una guerra de 12 días.

El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que se enfrenta a uno de los momentos más precarios de sus décadas de Gobierno, respondió prometiendo que Irán "no cederá ante el enemigo". El antiguo funcionario iraní afirmó que no hay una salida fácil para el ​líder de 86 años, cuyas políticas de décadas de crear aliados, eludir sanciones y promover programas nucleares y de misiles parecen estar desmoronándose.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha elogiado las protestas, calificándolas de "momento decisivo en el que el pueblo iraní toma las riendas de su futuro".

Dentro de Irán, las opiniones están divididas sobre si la intervención militar extranjera es ​inminente o posible, e incluso los críticos acérrimos del Gobierno se preguntan si es deseable. "Ya basta. Este régimen lleva 50 años gobernando mi país. Miren el resultado. Somos pobres, estamos aislados y frustrados", dijo un hombre de 31 años en la ciudad central de Isfahán, bajo condición de anonimato. Cuando se le ⁠preguntó si apoyaba la intervención extranjera, respondió: "No. No quiero que mi país sufra de nuevo ataques militares. Nuestro pueblo ya ha sufrido bastante. Queremos paz y amistad con el mundo, sin la República Islámica".

Los opositores exiliados de la República Islámica, profundamente divididos entre sí, creen que el momento de derrocar al régimen puede estar cerca y han convocado más protestas. Pero no está claro hasta qué punto cuentan con apoyo dentro del país.

(Redacción de Parisa Hafezi; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Tomás Cobos)