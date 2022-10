Una figura de México provocó a "Dibu" Martínez: "Sé lo que hace"

El delantero manifestó que conoce bien al portero del seleccionado argentino y reconoció que le gustaría patearle un penal.

La expectativa que genera el Mundial de Qatar 2022 es cada día mayor y, a falta de poco más de un mes para su inicio, la Selección Argentina está con todos sus focos puestos en dicha competición. Con los rivales ya conocidos, una de las figuras de México empezó a picantear la previa de lo que será el encuentro del cierre del Grupo C y le mandó un mensaje a Emiliano Martínez.

"Dibu", que se hizo muy popular por su forma de afrontar los penales después de la inolvidable tanda ante Colombia por la Copa América de Brasil 2021, donde le dijo el famoso "mira que te como, hermano" a Yerri Mina, empezó a generar rivalidades con los posibles ejecutores casi sin proponérselo.

El que levantó la voz en torno a una de las especialidades del portero del seleccionado argentino es el delantero mexicano Rául Giménez, quien no esquivó la consulta ante un posible remate desde los 12 pasos frente al oriundo de Mar del Plata. “No pasa nada, ya lo conozco y sé lo que hace. A ver si algún día me toca patearle uno aquí en la Premier League para que vea que no es tan fácil”, manifestó.

Si bien el delantero del Wolverrhampton enfrentó varias veces a "Dibu" en Premier League, aún no pudo realizarle ningún gol. Incluso en uno de los enfrentamientos más importantes que tuvieron entre ambos, donde los "Wolves" dieron vuelta el resultado 3-2 frente al Aston Villa la temporada pasada, tras ir en desventaja y el mexicano ingresó en la segunda parte.

Mundial de qatar 2022: el delantero mexicano Raúl Giménez sostuvo que conoce a Emiliano Martínez en los penales.

El exjugador del Benfica y Atlético Madrid es un reconocido pateador de penales, donde a lo largo de su extensa carrera ha ejecutado 34 penales y ha errado apenas cuatro. En la actual campaña en el torneo inglés, el centroatacante no se ha afianzado como titular y no tuvo grandes actuaciones, donde una lesión llegó a demorar su regreso.

La opinión de Giménez sobre el enfrentamiento del Mundial de Qatar 2022 ante Argentina

Al ser consultado sobre la mala racha que arrastra México frente a Argentina en los Mundiales, donde han quedado eliminados en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Giménez remarcó: “El último toque tal vez nos ha faltado, hemos tenido grandes partidos y se han hecho excelentes cosas; eso es lo que nos hace pensar que se puede”.