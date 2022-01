Salieron a la venta las entradas para el Mundial de Qatar 2022: cuánto cuestan y cómo comprarlas

Salieron a la venta las entradas para el Mundial de Qatar 2022. Enterate en esta nota todos los detalles de cuánto cuestan y cómo conseguirlas.

A partir de este miércoles 19 de enero, están a la venta las entradas para los partidos del Mundial de Qatar 2022. La FIFA, a través de su sitio web, puso en marcha el sistema de compra para que los fanáticos al rededor del mundo adquieran su ticket para la cita mundialista. En esta nota, te contamos todo lo que tenés que saber acerca de los precios y cómo hay que hacer para ver a la Selección Argentina de Lionel Messi.

Los que quieran las entradas, tendrán que ingresar a la página de la FIFA, crear su usuario e iniciar el proceso. Como es habitual en estos tiempos, quien ingrese tendrá un lugar asignado en una cola virtual y no quedará otra alternativa que esperar que avance. Una vez que finalice la fila, la misma web redirigirá al usuario a la sección correspondiente y de ahí en más dependerá de cada uno ver cuál es la mejor alternativa.

Hay distintas opciones con varios valores que oscilan entre los 227 USD y los 4.314 USD. Con respecto a la compra de forma individual, se puede adquirir un abono para cuatro estadios (están muy cerca uno de otro) o uno para seguir sólo a un equipo. Esta última se divide en tres: para los tres partidos de la fase de grupos; para la fase de grupos y octavos de final; y el abono completo de los siete partidos. Cada uno de ellos tiene 3 categorías.

Cuánto cuesta cada abono

Abono de fase de grupos: 725 USD (Categoría 1), 543 USD (Categoría 2), 227 USD (Categoría 3)

Abono de fase de grupos y octavos de final: 1.027 USD (Categoría 1), 770 USD (Categoría 2), 332 USD (Categoría 3)

Abono por los siete partidos: 4.314 USD (Categoría 1), 2.915 USD (Categoría 2), 1616 USD (Categoría 3)

La venta de tickets para el Mundial de Qatar 2022 se dividirá en varias fases. La primera se extenderá hasta el 8 de febrero. Si la demanda excede los parámetros esperados, las entradas se asignarán mediante una selección aleatoria. Si el fanático fue seleccionado, se lo notificará antes del 8 de marzo y continuará con la segunda parte de la venta. El 1 de abril se abrirá la tercera etapa, la cuál será por orden de llegada.

Teniendo en cuenta el valor actual del dólar en nuestro país, y en caso de que la Selección Argentina llegue a la gran final del Mundial de Qatar 2022, el que tenga en sus planes ver los siete partidos en la categoría más baja tendrá que abonar una cifra cercana a los 300.000 pesos. En caso de que adquiera el abono completo en la mejor categoría pagará 800.000 pesos. Al comprarlos con tarjeta de crédito, los valores se actualizarán con la cotización del dólar en nuestro país a fin de mes.

Cuándo empieza y cuánto sale viajar a Qatar

En primer lugar, hay que analizar cuál es la mejor opción para trasladarse a Qatar. Evaluar los mejores precios, la comodidad y si están o no dispuestos a tener varias escalas. Desde Argentina no hay vuelos directos a Qatar, sino que hay que hacer combinación. Es ahí donde llega el momento de estudiar bien los pasajes para definir desde qué región es conveniente llegar a Doha. Actualmente no se puede buscar vuelos para noviembre/diciembre de 2022, pero se consiguen vuelos con escalas desde 1700 USD aproximadamente según la cotización de la página de viajes Turismo City. Aun así, claramente la demanda para ese momento será mucho mayor lo cual va impactar en los valores y se estima que rondarán los 2000 USD.

En el aspecto del alojamiento es importante definir qué tan importante es hospedarse en un hotel lujoso. Obviamente en la región hay más de un alojamiento imponente de alta gama, pero también se pueden encontrar opciones más baratas para quienes viajen con un presupuesto más acotado. Si el objetivo es conseguir un hotel que se encuentre en condiciones cómodas para pasar la noche sin contemplar los lujos, hay variables de entre 40 y 50 dólares la noche. En esta variables las cinco estrellas quedan a un lado, pero sí se pueden llegar a conseguir opciones con WIFI, limpieza y camas individuales por ese valor.

Además una de las grandes innovaciones en esta edición es que habrá imponentes barcos flotantes que funcionarán como alojamiento y con más de cuatro mil camarotes, pileta y hasta playrooms para los más chicos, será una opción para alojarse. Es que en 2019, Qatar firmó un acuerdo con MSC Cruceros para arrendar dos cruceros durante el torneo y según informó el Supremo Comité de organización también firmó un acuerdo con el operador hotelero más grande de Europa, Accor, que proporcionará 10.000 empleados para administrar y operar más de un millón de noches en 60.000 apartamentos y villas durante el torneo.

Qatar tendrá hasta 130.000 habitaciones disponibles para los más de un millón de aficionados que se esperan en el transcurso de los 28 días del torneo. Ese total se compone de habitaciones de hotel tradicionales de 2 a 5, cruceros amarrados en el puerto conocidos como "hoteles flotantes", apartamentos y villas con servicios, y campamentos en el desierto.​