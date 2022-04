Los récords de Diego Armando Maradona que Messi puede superar en el Mundial de Qatar 2022

En el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi estará cerca de superar varios récords, entre los que hay algunos de Diego Armando Maradona.

En el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi disputará su quinta Copa del Mundo y está cerca de superar varios récords, entre los que hay algunos que posee Diego Armando Maradona. Con la fase de grupos definida, sólo restará esperar a que llegue el 18 de noviembre y posteriormente el 22 para disfrutar del debut de la Selección Argentina enfrentando a México a partir de las 07:00, hora de nuestro país, en el Estadio de Lusail.

Uno de las metas que el astro del Paris Saint Germain rompería presenciando al menos un partido de la Copa del Mundo es aventajar al "Pelusa", quien sumó cuatro certámenes disputados. De esta manera, el mejor del planeta igualará a los mexicanos Antonio Carabajal y Rafael Márquez, al alemán Lothar Matthaus y al italiano Gianluigi Buffon. La misma marca, en caso de estar en Qatar, la alcanzarán Cristiano Ronaldo y los "Aztecas" Guillermo Ochoa y Andrés Guardado.

Si la Selección Argentina llega a los cuartos de final del torneo con Lionel Messi (12) jugando los tres cotejos del grupo y los octavos, será el quien tenga más duelos vistiendo la cinta de capitán, superando al propio Maradona quien posee 16. En cuanto a las presencias, Lionel disputó 19, contra 20 de Javier Mascherano y 21 del Diego. Uno de los desafíos difíciles que tendrá el hombre del PSG será el de Gabriel Omar Batistuta. El "Bati" acumuló 10 goles en total, mientras que la "Pulga" tiene 6.

Bajo la misma línea, el atacante está a seis encuentros de pasar a Lothar Mathaus, quien suma 25. Además, Messi está cerca de romper tres récords más a nivel internacional. El alemán Miroslav Klose es el goleador absoluto de los mundiales con 16, mientras que el argentino posee 6 tantos. Con su debut en Qatar, Leo será el más joven en disputar 5 copas del mundo y si llega a la final con los 90 minutos de cada partido jugado será el futbolista con más minutos en Mundiales.

El polémico comentario de un histórico jugador polaco a Lionel Messi

"Reconozco que me hubiera interesado en más en este duelo si Lionel Messi tendría cinco o seis años menos o si era compañero de Robert Lewandowski. Estamos emocionados con esta competencia, pero seamos honestos... Messi es el 'abuelo del bosque'. Ya no es el futbolista que era hace apenas unos años. Es posible que el entrenador lo ponga en el banco y juegue los últimos 15 o 20 minutos", aseguró Antoni Piechniczek en diálogo con el medio polaco Ne Temat.

Por otro lado, el entrenador polaco sostuvo: "Creo que podemos ser optimistas sobre el hecho de que tenemos la oportunidad de clasificar para la siguiente ronda. Estoy hablando de posibilidades, no podemos perdernos en pensar que la Copa del Mundo todavía no comenzó y que derrotamos a los rivales". Todo se definirá entre el 22 y el 30 de noviembre, cuando se disputarán todos los partidos correspondientes al Grupo C del Mundial de Qatar 2022.