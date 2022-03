El millonario embargo que sufrió Gabriel Batistuta por una deuda con la AFIP

El exdelantero de la Selección Argentina, Gabriel Omar Batistuta sufrió un millonario embargo a raíz de un reclamo por parte de la AFIP.

El exfutbolista y segundo goleador histórico de la Selección Argentina, Gabriel Omar Batistuta recibió una mala noticia este 29 de marzo de 2022. El exdelantero sufrió un millonario embargo por parte de la AFIP. El Juez Federal de Reconquita, Aldo Alurralde, ordenó que vacíen todas las cuentas del "Bati".

El mencionado organismo de recaudación, tal como lo dice en el escrito, le reclama al exjugador santafesino una suma de $3.853.341,66 pesos, más un 15% en concepto de intereses y cuotas judiciales por no abonar Impuestos a los Bienes Personales Anticipo 2 y 3 Período Fiscal 2021, que venció el 13/10/2021 y e 13/12/2021 respectivamente y aportes y contribuciones sociales, según informaron desde el medio Opinión Frontal.

"Asimismo, trábese embargo preventivo sobre fondos y y valores de titularidad de la demanda, por vía SOJ Bancos (Comunicación "A" 4422 BCRA), hasta cubrir la suma reclamada con más lo presupuestado para intereses y costas, debiendo acreditar documentalmente el/la Representante del Fisco, en el término de cinco (5) días hábiles la traba del embargo, siendo también de aplicación en autos los dispuesto en el Título VII - Procedimiento Tributario- de la Ley 27430, art. 174 siguientes y concordantes", aseguraron en uno de los párrafos del texto.

"Asimismo, deberá acreditar cada retención de fondos informada por las entidades bancarias, en el mismo término, a contar desde que la misma se produjo, bajo apercibimiento de ley. De efectivizarse la medida, los fondos retenidos deberán ser transferidos a una Cuenta Judicial que se abrirá en Banco de la Nación Argentina Sucursal Reconquista a la orden del suscripto y para estos autos. Subsidiariamente ordenase la Inhibición General de Bienes del/la deudor/a", agregaron en el escrito.

La presentación de Batistuta ante la justicia en junio de 2021

El ex delantero de River, Boca, la Selección y la Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, realizó una presentación formal ante la justicia federal para no pagar el impuesto a las grandes fortunas, según el expediente 10.380. Batistuta se suma así una lista de casi 200 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que judicializaron el aporte solidario para no cumplirlo.

El ex delantero de la Selección se suma así a Carlos Tevez, Diego Placente y Christian Bassedas cómo las figuras del deporte que se han manifestado ante la justicia federal para quedar exentos de abonar el impuesto. La presentación de Batistuta fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 2, Secretaría N 4.