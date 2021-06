Impuesto a las Grandes Fortunas: Batistuta fue a la Justicia para no pagar

El ex delantero de la Selección se suma así una lista de casi 200 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que judicializaron el aporte solidario para no cumplirlo.

El ex delantero de River, Boca, la Selección y la Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, realizó una presentación formal ante la justicia federal para no pagar el impuesto a las grandes fortunas, según el expediente 10.380. Batistuta se suma así una lista de casi 200 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que judicializaron el aporte solidario para no cumplirlo.

El ex delantero de la Selección se suma así a Carlos Tevez, Diego Placente y Christian Bassedas cómo las figuras del deporte que se han manifestado ante la justicia federal para quedar exentos de abonar el impuesto. La presentación de Batistuta fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 2, Secretaría N 4.

Las personas con mayores patrimonios de la Argentina intentaron boicotear el impuesto a las grandes fortunas. No solo a través de campañas mediáticas sino también con intentos judiciales. Entre ellos aparecieron dos nombres del mundo del fútbol. Uno de ellos es Carlos Tevez y otro el representante Alberto Marcelo Simonian. Simonian oficia de agente es uno de los más importantes del mercado argentino y, entre tantos futbolistas, maneja el futuro futbolístico de Gonzalo “Pity” Martínez y de Javier Pastore.

En el caso del Tevez, antes de que cierren los tribunales un día antes de la fecha límite, presentó, a horas de haberse mostrado en una campaña de donación de alimentos para niños necesitados, se sumó a los multimillonarios que iniciaron acciones en contra de la AFIP.

Después de iniciar fiscalizaciones contras los multimillonarios que se negaron a contribuir en la redistribución de la riqueza durante la pandemia, la AFIP consiguió recaudar 7.000 millones de pesos adicionales por grandes fortunas.

Ya más del 80% de los ultra ricos cumplieron con su obligación y, para avanzar en los procesos siguientes, el organismo público habilitará la posibilidad de ejecuciones fiscales y embargos contra los que aún no pagaron.

Apenas venció el plazo para el abono del aporte extraordinario a las grandes fortunas, AFIP inició 2500 fiscalizaciones integrales con el objetivo de garantizar que todos los contribuyentes cumplan.

De las 12.000 familias más opulentas de Argentina quedan varias con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que todavía no completaron las declaraciones juradas y no ingresaron los pagos, aunque también existen casos donde rellenaron el formulario, pero no entregaron el dinero.

Como resultado de las tareas de control, varios de los ultra ricos presentaron se pusieron al día. De esta forma, la entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont consiguió recaudar otros 7.000 millones de pesos. Sumado a lo conseguido en el vencimiento, el monto total generado por el aporte solidario asciende a los 230.000 millones de pesos.