La historia del DT de Japón: de complicar a Gallardo a ganarle a Alemania en el Mundial

La historia del técnico de Japón, Hajime Moriyasu, quien complicó al River de Gallardo y años después logró un hecho histórico con la victoria ante Alemania en el Mundial de Qatar 2022.

Japón dio una de las grandes sorpresas del Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Alemania en el debut y su técnico, Hajime Moriyasu, es uno de los responsables de esto. En su historial tiene un cruce contra el River de Marcelo Gallardo, al que complicó y estuvo cerca de eliminar de un torneo internacional. Ahora, con la victoria contra los germanos, los nipones tienen chances de meterse en octavos de final y sueñan con llegar lejos con él al mando.

En 2015, el "Millonario" pasaba uno de los mejores momentos del ciclo del "Muñeco" al frente del equipo y llegaba al Mundial de Clubes como el campeón de la Copa Libertadores del 2015. Del otro lado, en las semifinales, se encontraba con el Sanfrecce Hiroshima de Moriyasu para buscar un lugar en la gran final contra el Barcelona. Sin embargo, a los de Núñez no les fue nada fácil quedarse con la victoria y hasta casi lo pierde en varias oportunidades.

River se impuso 1 a 0 con el gol de Lucas Alario y avanzó a la final, que días más tarde perdió 3 a 0. Pero el DT que logró la victoria histórica de su Selección ante Alemania tuvo grandes méritos para evitar que le conviertan más goles y que generen situaciones para abrir el marcador. De hecho, Marcelo Barovero se convirtió en la gran figura de los de Gallardo, más allá del tanto marcado por el "Pipa".

Su buen desempeño como entrenador lo llevó al Seleccionado dos años después de aquel hecho. Moriyasu arribó como ayudante de campo de Akira Nishino en 2017 y luego del Mundial de Rusia 2018 -Japón llegó a octavos de final- tomó las riendas del equipo para afrontar lo que se vendría en los próximos años. Lo hizo de la mejor manera, ya que clasificó como segundo en su grupo en las Eliminatorias y se metió en la Copa del Mundo en la que, con un solo partido, ya se metió en la historia.

La polémica burla de un jugador alemán contra Japón en el Mundial antes de la derrota

Se trata de Antonio Rüdiger, quien actualmente se desempeña en el Real Madrid de España y que, tras un pelotazo profundo de un compañero, "bailó" adelante del atacante japonés cuando corrían 21 del complemento. Casi 10 minutos después llegó la igualdad en los pies de Ritsu Doan y 7 antes del final el segundo de Takuma Asano. De esta manera, los asiáticos pasaron al frente en el Grupo E y tendrán que enfrentar a los "Ticos" y la "Furia Roja" para lograr el objetivo de pasar de ronda.

Esta acción por parte del defensor alemán también se dio cuando vestía los colores del Chelsea en un duelo ante el New Castle por la Premier League de Inglaterra. En aquella ocasión, el partido no tenía goles y su equipo ganó 1 a 0. Esta vez su festejo no sirvió de nada, ya que Japón reaccionó en el momento justo y revirtió un resultado adverso que quedó para la historia en esta Copa del Mundo.