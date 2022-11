La polémica burla de un jugador alemán contra Japón en el Mundial antes de la derrota

Un jugador de Alemania se burló de Japón cuando su equipo ganaba 1 a 0 en el cruce por el Mundial de Qatar 2022. El elenco nipón lo dio vuelta y se quedó con la victoria.

Un futbolista de Alemania se burló de Japón cuando su equipo ganaba 1 a 0 en el duelo correspondiente al Grupo E del Mundial de Qatar 2022. Los teutones estaban arriba en el marcador desde los 33 minutos del primer tiempo con un gol de penal de Ilkay Gündogan y manejaban las acciones del partido. Sin embargo, el "festejo" del alemán se volvió en su contra porque los nipones dieron vuelta la historia y se quedaron con los tres puntos.

Para colmo, complicó las acciones para los europeos, que tendrán dos compromisos difíciles por delante contra España y Costa Rica respectivamente. Una derrota más será determinante para el futuro de los germanos en la Copa del Mundo, ya que tienen serias chances de quedar eliminados. Claro que, lo sucedido con el futbolista por su "cargada" al rival no pasará desapercibido y, para colmo, no es la primera vez que lo hace.

Se trata de Antonio Rüdiger, quien actualmente se desempeña en el Real Madrid de España y que, tras un pelotazo profundo de un compañero, "bailó" adelante del atacante japonés cuando corrían 21 del complemento. Casi 10 minutos después llegó la igualdad en los pies de Ritsu Doan y 7 antes del final el segundo de Takuma Asano. De esta manera, los asiáticos pasaron al frente en el Grupo E y tendrán que enfrentar a los "Ticos" y la "Furia Roja" para lograr el objetivo de pasar de ronda.

Esta acción por parte del defensor alemán también se dio cuando vestía los colores del Chelsea en un duelo ante el New Castle por la Premier League de Inglaterra. En aquella ocasión, el partido no tenía goles y su equipo ganó 1 a 0. Esta vez su festejo no sirvió de nada, ya que Japón reaccionó en el momento justo y revirtió un resultado adverso que quedó para la historia en esta Copa del Mundo.

Lo que le queda a Japón en el Mundial de Qatar 2022

27 de noviembre: Japón vs. Costa Rica - 07:00

1 de diciembre: Japón vs. España - 16:00

Lo que le queda a Alemania en el Mundial de Qatar 2022