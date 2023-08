Mundial de Rugby 2023: un ex árbitro liquidó a un jugador que enfrentarán los Pumas

La polémica en torno al tackle peligroso de Owen Farrel sigue creciendo y ahora se sumó una prestigiosa voz del mundo del rugby.

El prestigioso exárbitro Nigel Owens no escapó de la polémica en el rugby: el galés criticó de forma contundente a Owen Farrel por su tackle y manifestó que no deberían sacarle la roja.

El prestigioso exárbitro Nigel Owens no escapó de la polémica en el rugby: el galés criticó de forma contundente a Owen Farrel por su tackle y manifestó que no deberían sacarle la roja.

Faltan 23 días para que los Pumas debuten en el Mundial de Francia 2023 y la polémica en torno a un tema que los toca de cerca sigue creciendo. El prestigioso exárbitro Nigel Owens se refirió al tackle que realizó el apertura inglés y fue categórico con quien podría llegar a enfrentar al seleccionado argentino en el debut mundialista.

El 9 de septiembre, el equipo dirigido por Michael Cheika hará su estreno en el país "galo" frente a "La Rosa", partido que podría ser determinante para las aspiraciones de Argentina en el Grupo D. Sin embargo, en la previa del torneo más importante de la pelota ovalada, la discusión está centrada en lo que sucederá con el capitán del equipo inglés.

La World Rugby comunicó, el pasado miércoles, que apelaría el fallo contra Owen Farrell, luego del revuelo y la presión que se generó debido a la sustracción de la tarjeta roja por un golpe al galés Taine Basham por parte del Comité de Disciplina del Seis Naciones. Y ahora se sumó un capítulo más.

La fuerte declaración del prestigioso ex árbitro de rugby sobre Farrell

Nigel Owens frente Farrell, en uno de los partidos que dirigió a Inglaterra.

El galés Owens, que se retiró de la actividad en 2020 tras 17 años de carrera y tras haber participado en cuatro Copas del Mundo, fue consultado acerca del jugador inglés y se mostró en contra de la quita de la roja "Farrell fue el único jugador que contribuyó a la acción del tackle. Y cuando la acción de un jugador es siempre ilegal, la mitigación no juega ningún papel en el proceso", comentó en diálogo con la sección Whistle Watch del canal oficial de World Rugby.

Owens, incluso, que fue el primer árbitro en alcanzar los 100 Test Matches internacionales en la historia, fue más allá con su crítica hacia el conductor de Saracens de Inglaterra: "Para mí no hay atenuantes, ya que se trata de juego sucio, hay un alto grado de peligro y hay un acto de ilegalidad que es la entrada con el hombro".

Además, el exjuez de 52 años fue contundente y descartó que Farrell no haya tenido intención de golpear a su rival el pasado fin de semana: "Esto fue juego sucio, fue una carga ilegal, no un accidente. Siempre estuvo con el hombro por delante, ha hecho contacto con la cabeza y tiene que asumir las consecuencias". Y, para finalizar, agregó: "Las acciones de Farrell siempre fueron ilegales. Siempre iba con el hombro por delante y no intentaba hacer un tackle legal".