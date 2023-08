Los Pumas se mantienen a la expectativa por una decisión clave del World Rugby

La casa madre que regula al deporte comunicó, sorpresivamente, que actuará de oficio en una situación que generó la presión mundial y que repercute en el seleccionado argentino.

Los Pumas: la World Rugby inteverndrá de oficio en el caso del jugador inglés Oewn Farrell, luego que un Comité del Seis Naciones no lo suspendiera.

Los Pumas ya se encuentran en Europa a la espera del debut del Mundial de Francia 2023, el 9 de septiembre ante Inglaterra, y recibieron una noticia que los toca de cerca. La World Rugby comunicó que apelará el fallo contra Owen Farrell, luego que el Comité de Disciplina del Seis Naciones le quitara la roja por un golpe al galés Taine Basham . A partir de ahora, la presencia del apertura inglés frente al seleccionado argentino está en duda.

El caso Farrell tuvo un revuelo inimaginable a falta de 23 días de la apertura de la Copa del Mundo. La controversial decisión de los australianos Adam Casselden SC (presidente), John Langford y David Croft, integrantes del Comité disciplinario, de quitarle la suspensión de, al menos tres encuentros, al back de Inglaterra tras la expulsión en cancha por parte del TMO, generó mucha presión en el mundo rugbístico. El repudio fue tal que, la casa maddre de regular el deporte, tomó cartas en el asunto.

El contundente comunicado de World Rugby sobre el caso Owen Farrell

Dos días después que se conociera el indulto al jugador de 31 años, el órgano que regula el rugby mundial publicó un comunicado en su página oficial. "World Rugby apoya totalmente el importante papel que juega un proceso disciplinario independiente para mantener la integridad y los valores del deporte, particularmente en lo que respecta a juego sucio que involucra contacto con la cabeza. El bienestar del jugador es la prioridad número uno del deporte. Habiendo considerado la decisión completa, World Rugby considera que se justifica una apelación. De acuerdo con las disposiciones establecidas en la Regulación 17, se nombrará un Comité de Apelación Independiente para resolver el asunto lo antes posible", se lee en la primera parte.

Ante la posibilidad latente que World Rugby transforme el fallo y suspenda a Farrell, el entrenador del seleccionado de Inglaterra, Steve Borthwick, decidió no tener en cuenta al jugador de Saracens para el último amistoso ante Irlanda del próximo sábado, previo a la Copa de la Mundo. De no suceder nada extraño, George Ford ocupará su puesto y Farrell ni siquiera estará con el plantel, a la espera de conocer la decisión final sobre su futuro. En caso de ser finalmente suspendido, el capitán de "La Rosa" no estará en el estreno de la máxima competencia ante los Pumas.

El repertorio violento de Farrell

En el 2016, el apertura de Saracens había sido suspendido por dos partidos, por cinco en el 2020 y este año en tres encuentros en su club, algo que tuvo consecuencias. El rugbier que también se desempeña como primer centro tuvo que asistir a la escuela de tackles en enero, luego de recibir una suspensión por un tackle con el hombro sobre la cabeza de Jack Clement. Como parte de su conducta allí, le redujeron una semana la sanción y pudo estar presente en el inicio del Seis Naciones ante Escocia.

El fixture de Los Pumas en el Mundial de Francia 2023

Grupo D:

Inglaterra vs. Argentina - Sábado 9 de septiembre a las 16 en Marsella. Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne. Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes. Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.